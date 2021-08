Seit eineinhalb Jahren steht ein Thema im Zentrum der politischen Debatte: die Corona-Krise. Während die Regierung zu Beginn großen Zuspruch für ihre Entscheidungen und das Krisenmanagement erfuhr, hat sich das im Lauf der Zeit geändert. Abseits der Pandemie geraten zudem vermehrt Themen in der Vordergrund, die im vergangenen Jahr nur im Schatten der Gesundheitskrise debattiert wurden. So stehen momentan die Bewältigung der Klimakrise und die Asylpolitik im Fokus. Geht es nach der aktuellen Market-Umfrage für den STANDARD, schneidet die türkis-grüne Regierung nicht unbedingt gut ab, was den Umgang mit diesen und anderen Problemen betrifft. Nur 44 Prozent der wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher haben den Eindruck, dass "die österreichische Bundesregierung die Probleme des Landes im Großen und Ganzen im Griff" hat. Wie sehen Sie das?

Sind Sie mit der Arbeit der Regierung zufrieden?

In welchen Bereichen gelingt diese gut, in welchen nicht? Was müsste sich Ihrer Ansicht nach ändern? Wen würden Sie wählen, hätten Sie jetzt die Möglichkeit dazu? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 17.8.2021)