Ein Foto von einer Demonstration im November 2015 in Wien. Sechs Jahre später fordern Exil-Afghaninnen und -Afghanen Hilfe für ihre Verwandten in Afghanistan – und einen Abschiebestopp. Foto: der plankenauer

Ghousudden Mir war bis vor wenigen Tagen selber noch in Kabul, erst am 22. Juli ist der Obmann des afghanischen Kulturvereins Akis nach Wien zurückgekommen. "Es geht mir sehr schlecht, wenn ich die aktuellen Bilder aus Afghanistan sehe. Da ist eine dunkle Wolke über unser Land gezogen. Die Leute haben keine Hoffnung", fasst er seine derzeitigen Gefühle zusammen.

Sorgen und Ängste

So gehe es vielen in der afghanischen Community hier in Österreich – Mir zufolge mittlerweile 44.000 Personen. Seit wenigen Tagen melden sich besonders viele bei ihm. "Viele hier in Österreich haben noch Familie in Afghanistan und um die nun große Angst." Es gebe Berichte, wonach Mädchen Taliban-Soldaten übergeben werden sollen. "Alle wollen wissen, was man jetzt tun kann. Ich frage mich das selber", sagt Mir, der bereits 1993 nach Österreich flüchtete – mit Unterstützung eines ÖVP-Politikers. Mir rät jenen, die derzeit noch in Afghanistan sind, sich zu verstecken. "Ich sage das vor allem allen, die Töchter haben oder Frauen in der Familie, die berufstätig sind. Mehr kann ich derzeit leider nicht tun. Es gibt ja keine österreichische Botschaft in Kabul – ansonsten würde ich die Leute dorthin schicken."

Appell an den Bundeskanzler

Hier in Österreich geht Mir auf die Straße. Vor drei Tagen zog er mit anderen Exil-Afghaninnen und -Afghanen und anderen Unterstützern vor die UN-Gebäude in Wien, wo die Demonstranten Sanktionen gegen Pakistan forderten. "Die Taliban sind nicht von allein so stark geworden. Pakistan hat sie vorbereitet und unterstützt sie weiterhin."

Mir hat aber auch Forderungen an die österreichische Regierung. Ganz oben auf der Liste: Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. "Von Kriminellen spreche ich hier nicht. Die sollen ihre Strafe bekommen und auch abgeschoben werden", stellt er klar. In den anderen Fällen müsse man an die Menschen denken. Außerdem will Mir Unterstützung für Familienangehörige von Austro-Afghaninnen und -Afghanen – bis hin zum Ausfliegen nach Österreich. Dass die ÖVP derzeit einen völlig anderen Kurs fährt, sei ihm bewusst. Kritik daran will er nicht üben. "Es ist doch egal, ob ÖVP oder SPÖ. Jetzt muss es um die Menschen, vor allem um die Kinder gehen. Und ich appelliere deswegen an den Bundeskanzler."

Erste grüne Forderung einer Luftbrücke

Nachdem Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag noch an seiner Linie, Abschiebungen weiterhin durchzuführen, festhielt – zu dem Zeitpunkt war Kabul noch nicht von den Taliban eingenommen –, stellte Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der "ZiB 2" klar, dass sich die Abschiebungen "erledigt" hätten – "spätestens mit dem heutigen Tag", wie der Minister erklärte. "Da werden Leute ausgeflogen aus Kabul, da werden wir nicht einen Charter anheuern und Leute hinbringen. Das heißt, das geht einfach nicht, das ist auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht gedeckt." Von der ÖVP – Innenministerium oder Außenministerium – gab es seither keine weitere Stellungnahme zu den Abschiebungen.

Am Montag wurde die Kritik des grünen Koalitionspartners bereits lauter. Viktoria Spielmann, Frauen- und Sozialsprecherin im Wiener Gemeinderat, war auch die Erste, die eine Luftbrücke forderte. Nehammer warf sie realitätsleugnende und menschenrechtsfeindliche "Verdrängungspolitik" vor.

Gemeinsamer Nenner: Konferenzen

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, war da am Sonntag noch vorsichtiger. Im Gespräch mit dem STANDARD forderte sie "eine Sicherheitskonferenz auf europäischer Ebene und internationale Zusammenarbeit". Österreich könne hier genauso wenig wie andere Mitgliedsstaaten im Alleingang handeln. "Was jetzt alle begreifen müssen: Diese Verhandlungen müssen nicht nur bald stattfinden, sondern auch bald abgeschlossen sein. Wir müssen Entscheidungen treffen, auch wenn es sich um den geringsten gemeinsamen Nenner handelt."

Wie berichtet planen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Nehammer eine Afghanistan-Konferenz mit den zentralasiatischen Nachbarländern des Krisenlandes und einigen EU-Ländern, um möglichst zielsicher Hilfe vor Ort anbieten zu können. Die Konferenz ist für Ende August oder Anfang September in virtueller Form geplant.

Gerichte teilen Nehammes Sicht nicht

Während der Innenminister bis Montagmittag zu den Abschiebungen schwieg und offenbar bei seiner Position blieb, teilen die Gerichte diese Sichtweise – dass weiterhin abgeschoben werden kann – offenbar nicht. Anwalt Gregor Klammer vertritt nach eigenen Angaben zufolge "derzeit fast alle noch übrigen Afghanen, die in Österreich noch in Schubhaft sitzen." In den letzten Tagen habe er drei Entscheidungen von Gerichten bekommen – alle seien positiv ausgefallen: Schubhaftbescheide und die Abhaltung in Schubhaft werden in den Bescheiden, die dem STANDARD vorliegen, vom Bundesverwaltungsgericht für rechtswidrig erklärt und der Beschwerde Klammers stattgegeben.

Und das obwohl das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) auf Anfrage des Gerichts noch betonte, dass kein Abschiebestopp geplant sei. Außerdem liege eine Zusage der afghanischen Behörden für einen Charter-Flug zu, so das BFA in dem Statement. Das Gericht hält in dem Bescheid dann aber fest, dass einerseits ein mit Deutschland geplanter Abschiebeflug wegen fehlender Landeerlaubnis nicht durchgeführt werden konnte. Außerdem habe die afghanische Botschafterin in einem interview davon gesprochen, dass in Afghanistan Krieg herrsche. Und das Gericht führt in der Folge auch an, welche Städte die Taliban bis dahin eingenommen hatten. Fazit: "Eine tatsächliche Abschiebung des Beschwerdeführers innerhalb der zulässigen Schubhafthöchstdauer erscheint derzeit nicht realistisch." (Vanessa Gaigg, Lara Hagen, 16.8.2021)