Am 13. September startet die zweite Staffel von "Ninja Warrior Austria". Die neuen Folgen sind immer montags um 20.15 Uhr auf Puls 4 zu sehen. Foto: APA/INGRID KORNBERGER

Wien – "Ninja Warrior Austria" kehrt zurück. Die Show startet am 13. September um 20.15 Uhr auf Puls 4 in ihre zweite Runde. 192 Kandidaten rittern dabei in sieben Ausgaben um den Titel und 44.444 Euro Preisgeld, wie Puls 4 in einer Aussendung mitteilte. Mit an Bord sind wieder Dori Bauer, Florian Knöchl und Mario Hochgerner. Sie führen die Zuseher durch den Abend, wenn sich die Kandidaten zu sportlichen Höchstleistungen aufschwingen, um die verschiedenen Hindernisse zu überwinden.

In der ersten Staffel schaffte es niemand auf den 21 Meter hohen "Mount Midoriyama", womit der Titel "Ninja Warrior" in Österreich noch nie vergeben wurde. Die fast 200 Kandidatinnen und Kandidaten, die sich aus einem Bewerberfeld von über 2.000 Personen herauskristallisierten, wollen das natürlich ändern. Auf sie warten jedoch Obstacles in luftigen Höhen, ein tückischer Fünfsprung oder auch die berühmte "Ninja-Wall".

"Es gibt keine TV-Show, in der es mehr echte Emotionen und Zusammenhalt gibt. Hier gibt es kein Gegeneinander – jeder fiebert und leidet mit den anderen mit", freut sich Moderatorin Dori Bauer auf die neue Staffel. Kommentator Hochgerner traut den "Ninjas" die Erklimmung des "Mount Midoriyama" zu: "Wir werden unfassbare Athleten erleben." Dabei wagen sich auch körperbewusste Promis in den Parkour. (APA, 16.8.2021)