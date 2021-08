Neben der Suchleiste hat sich das neue Feature, das auf keinen eigenen Namen hört, versteckt. Foto: Reddit, Screenshot

Hübsche Menschen, die in die Kamera singen, oder gute Tipps von Kryptoverstehern. Nicht erst seit Tiktok vergangene Woche die meistgeladene App der Welt wurde, ahmen die anderen sozialen Netzwerke die Idee des unendlichen Inhaltestroms via Kurzvideo nach. Jetzt zieht auch die reichweitenstarke Social-Plattform Reddit nach.

Moderner Anstrich

Reddit ist eigentlich für seine eher antiquierte Darstellung von Inhalten bekannt. Optisch an klassische Foren erinnernd, teilen Nutzer auf der Plattform Videos, Ideen und Bilder. Der unglaublichen Popularität der Plattform hat das bis heute nur wenig geschadet. Zu jedem Thema gibt es ein Topic, und die Community ist bemüht, die Plattform ständig mit neuen Inhalten zu füllen.

Offenbar will Reddit jetzt aber neue Besucher anlocken, indem sie dem aktuellen Zeitgeist entsprechend einen Videofeed in ihre App eingebaut hat, der ähnlich wie bei Tiktok von Nutzern erstellte Kurzvideos abspielen kann. In den Videos selbst erwarten den Zuseher ähnliche Inhalte wie beim Vorbild oder den Kopien von Facebook und Youtube. Leute tanzen, machen Witze, oder es wurden aus alten TV-Beiträgen Schnipsel online gestellt. Man kann die Beiträge positiv oder negativ bewerten, einen Kommentar schreiben oder teilen.

Inhalte müssen auch gar nicht mit der App selbst hergestellt werden. Offenbar können auch Tiktok- und Youtube-Videos einfach geteilt werden, zumindest lassen das Wasserzeichen in manchen Videos vermuten. Welche Inhalte man sieht, liegt daran, welchen "Subreddits" man folgt, also Sport, Videospiele oder Ähnliches.

Inhaltlich ähneln die Videos bisher jenen, die man beim Mitbewerb zu sehen bekommt. Foto: Reddit, Screenshot

Nicht überall verfügbar

Wie bei den meisten Apps oder App-Erweiterungen scheint man auch bei Reddit die Verfügbarkeit in Wellen zu ermöglichen, das heißt, noch nicht jeder Nutzer hat bereits die Möglichkeit, den "Button ohne Namen" zu betätigen. Beim Test der App war das Feature in jedem Fall schon verfügbar, zumindest auf iOS. Android-Besitzer gehen bisher leer aus. (red, 16.8.2021)