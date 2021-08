Das nächste Apple-Smartphone wird wohl "iPhone 13" heißen, auch wenn es sich von seinem Vorgänger nicht allzu stark unterscheiden wird. Foto: AFP/JOHANNES EISELE

In einem Monat ist es so weit, und Apples jährliche Produktvorstellung im Herbst geht an den Start. Wie "Bloomberg"-Reporter Mark Gurman berichtet, sind einige neue Geräte zu erwarten, darunter eine neue iPhone-Generation, Einsteiger-Airpods, die Apple Watch 7 und ein frisches, lange erwartetes iPad Mini.

iPhone 13

Über das iPhone 13 kursieren schon seit längerer Zeit Gerüchte. Laut Gurman wird es sich wohl um ein "klassisches Apple-S-Modell" handeln. Das bedeutet, dass das neue Gerät vermutlich nur eine aktualisierte Version des Vorgängers sein wird und keine gravierenden Änderungen vorgenommen werden. Dennoch sei es wahrscheinlich, dass Apple sein neues Smartphone "iPhone 13" nennen wird, berichtet Gurman.

Gleich bleiben sollen die verfügbaren Bildschirmgrößen. Der Notch soll jedoch heuer etwas kleiner ausfallen, eine Änderung, die Apple seit Erscheinen des iPhone X nicht gewagt hatte. Zu erwarten seien auch neue Kamerafunktionen wie eine Videoversion des Porträtmodus, ein schnellerer A15-Chip und ein Promotion mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz für die Pro-Modelle.

Apple Watch Series 7

Ebenfalls im Herbst vorgestellt werden soll ein neues Apple-Watch-Modell, und zwar die Series 7. Gurman schließt sich mit seinen Prognosen an einige Gerüchte an und erwartet ein "kleines Redesign" der Smartwatch. Das Display soll flacher Ausfallen und die Technik des Screens verbessert werden. Außerdem könnte ein schnellerer Prozessor verbaut werden. Gurman zufolge plant das Unternehmen auch Variationen der Funktion "Time to Walk" für Apple-Fitness+-Abonnenten sowie "Time to Run"- und "Audio Meditation"-Kurse.

Aipods 3

Beim nächsten Apple-Event soll auch eine neue Generation der Airpods geplant sein. Es handelt sich dabei um eine neue Version des Einsteigermodells. Wie Gurman berichtet, ist dabei ein Redesign, das jenem der Airpods Pro ähnelt, wahrscheinlich. Die neue Form soll für besseren Halt in den Ohren sorgen. Eine aktive Geräuschunterdrückung und die Transparenzfunktion des Pro-Modells sind scheinbar nicht geplant.

iPad Mini

Besonders erwartungsvoll Blick Gurman auf Apples nächsten Tablet-Neuzugang, und zwar das lang erwartete neue iPad Mini. Der Nachfolger des Modells von 2019 soll optisch mit dünneren Rändern und einem neuen Design an die aktuellsten iPads angepasst werden. Gurman sieht darin einen potenziellen "Liebling der Apple-Fans".

Wie "9to5Mac" berichtet, könnte das iPad Mini 6 einen A15-Chip, einen USB-C-Anschluss und einen magnetischen "Smart Connector" für den Apple Pen haben – ähnlich wie das iPad Air und das iPad Pro. Laut Gurman ist auch für die Einsteigerversion ein schlankeres und schnelleres Tablet geplant. (hsu, 16.8.2021)