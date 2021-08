Oscar-Gewinnerin Helen Mirren und ihr Ehemann, der Regisseur Taylor Hackford, trennen sich von ihrem Anwesen in den Hollywood Hills. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, Sorgen um die Wohnsituation der beiden muss man sich aber wohl keine machen: Das Paar verbringt ohnehin den Großteil des Jahres in einem anderen Anwesen am Lake Tahoe in Nevada. Das kalifornische Anwesen, das sich über zwei Hektar erstreckt, wurde 1911 errichtet und vom Hollywood-Paar vor 30 Jahren erworben.