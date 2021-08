Das Dutzend ist voll: 12. Titel für Daniil Medwedew auf der ATP-Tour. Foto: imago images/Icon SMI

Daniil Medwedew ist seiner Favoritenrolle beim Tennis-ATP-Masters-1000-Turnier von Toronto gerecht geworden. Der topgesetzte Russe setzte sich am Sonntag im Finale des mit fast 3,5 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Events gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka mit 6:4,6:3 durch. Der 25-Jährige triumphierte dort als erster Russe seit Marat Safin im Jahr 2000 und durfte sich auf Masters-1000-Ebene über den vierten Karrieretitel freuen.

Insgesamt war es für den Weltranglistenzweiten der 12. Titel auf der Tour – elf davon auf Hartplatz. Der 23-jährige Opelka, der im Ranking auf Position 32 zu finden ist, kassierte bei seiner Masters-1000-Finalpremiere eine Niederlage.

"Als ich anfing, hätte ich kaum von einem Masters-Finale träumen können", sagte der 25-jährige Russe: "Jetzt habe ich fünf davon gespielt und vier gewonnen. Ich bin einfach nur glücklich und will noch mehr erreichen."

Medwedew, der noch auf den Gewinn eines großen Grand-Slam-Turniers wartet, brauchte nur 87 Minuten für den Sieg über den 2,11 Meter großen Opelka. In das am Montag beginnende Cincinnati Masters, dem letzten großen Vorbereitungsturnier vor den US Open in New York, startet Medwedew erneut als Topgesetzter. (APA, sid, 16.8.2021)