Ein früheres Leak des Pixel 5a – hier von Onleaks – zeigt ein sehr ähnliches Aussehen im Vergleich zu früheren Hardwaregenerationen. Foto: OnLeaks

Ein Prozessor aus eigener Fertigung, ein komplett neues Kamerasystem und ein frisches Design: Geht es um Google-Hardware, liegt der öffentliche Fokus derzeit ganz auf dem kommenden Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Dabei geht schon fast unter, dass das Unternehmen derzeit auch noch an einem anderen neuen Smartphone arbeitet, und das scheint nun kurz vor der Veröffentlichung zu stehen.

Launch

Das Pixel 5a soll bereits am Dienstag, dem 17. August, offiziell vorgestellt werden, berichtet Android Police in Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Wie es sich für die "a"-Reihe gehört, ist das Gerät allerdings nicht auf den High-End-Bereich, sondern auf die Mittelklasse ausgerichtet. Das bedeutet in diesem Jahr vor allem, dass man viel Hardware aus dem Vorjahr übernimmt und nur gezielte Verbesserungen vornimmt.

Ein Foto von einem Reparaturdienstleister, der das Innere des Pixel 5a zeigen soll. Foto: Android Police

Das Pixel 5a dürfte in seiner Ausstattung stark dem Pixel 5 oder auch dem Pixel 4a 5G ähneln. Es gibt also wieder einen Snapdragon 765 als Prozessor, zudem wird der gleiche Dual-Kamera-Aufbau aus Haupt- und Weitwinkelkamera genutzt. Der aktuelle Bericht belegt nun aber mit Fotos einen zentralen Unterschied zu den Vorjahresmodellen: Mit 4.680 mAh soll der Akku deutlich größer ausfallen. Zum Vergleich: Beim Pixel 4a 5G war dieser noch 3.885 mAh groß, beim Pixel 5 4.080 mAh. Da schon die älteren Geräte mit einer sehr guten Laufzeit aufgefallen waren, verspricht das Pixel 5a in dieser Hinsicht also zu einem echten Langläufer zu werden.

Details

Weitere Eckdaten waren in den vergangenen Monaten schon mehrfach zu hören. Dazu zählt ein FHD+-Bildschirm mit einer Größe von 6,4 Zoll, der 90 Hz unterstützt. Das RAM soll 6 GB groß sein, das Gerät nach IP67 vor Wasser und Staub geschützt sein sowie eine Kopfhörerbuchse haben. Die restliche Ausstattung ist also irgendwo zwischen Pixel 4a 5G und Pixel 5 angesiedelt. Erfreulicherweise gilt das aber nicht für den Preis, der soll bei 450 US-Dollar liegen – und damit 50 Dollar unter dem günstigeren der beiden Vorjahresmodelle.

Die schlechte Nachricht bei all dem: Offenbar wird das Pixel 5a nicht in Europa auf den Markt kommen. Zuletzt war jedenfalls nur von einer Veröffentlichung in den USA und Japan die Rede. Grund dafür dürfte die aktuelle Chipknappheit sein, angesichts derer Google die Ressourcen ganz auf das Pixel 6 fokussieren will. (apo, 16.08.2021)