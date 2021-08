Musa Ngqungwana (ein Gefolterter, re.) in Nonos "Intolleranza". APA

Während sich die Taliban gerade in der afghanischen Hauptstadt Kabul breitzumachen beginnen, was mutmaßlich nicht zum Abebben der Flüchtlingsströme führen wird, informieren am Sonntag vor der Premiere von Luigi Nonos "Intolleranza" Videos im Telegrammstil über Fakten: Links neben der Nennung der Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele steht auf der Wand, 167 Personen würden in der Felsenreitschule für etwa 1.400 Zuschauer performen. Zusammen kämen die Künstler und Künstlerinnen aus 40 Ländern und würden 30 Sprachen sprechen.

Einige aber hätten aus ihren Ländern fliehen müssen, so wie jene vielen Migranten, die bisher versucht hätten, das Mittelmeer zu überqueren. Sie waren Diskriminierung, Erpressung, ethnischem Hass, sexuellem Missbrauch ausgesetzt und seien auch vor Exekution, Terror und Folter geflohen. Viele seien auf der Flucht ertrunken, steht da, worauf es dunkel wird: Ordnungskräfte versuchen offenbar, einen Bühneneindringling unter Kontrolle zu bekommen.

Ökonomisch unwürdig

Es ist der in Schummrigkeit stattfindende durchaus programmatische Beginn der Inszenierung von Jan Lauwers. Luigi Nonos "szenische Handlung in zwei Teilen", die sich einst anklagend mit Faschismus, Kolonialismus und ökonomisch unwürdigen Zuständen auseinandersetzte, wird beim belgischen Regisseur als offenes Kunstwerk verstanden, das nahezu verlangt, als eine Art "Intolleranza 2021" umgesetzt zu werden.

Das alle Konventionen der Oper sprengende Werk handelt von einem Migranten, der als Bergbauarbeiter die Rückkehr in seine Heimat ersehnt. Auf seinem Weg zurück erleidet er seine eigene Passionsgeschichte zwischen Folter und Konzentrationslager. Aber auch eine politische Erweckung; aus Opfer wird Freiheitskämpfer.

Das Individuum im Kollektiv

Lauwers gibt diesem Individuum und jenen, die seinen Weg begleiten, durchaus Raum zum szenischen Atem. Ist auch zentral wichtig: Es sind bei Nono schon die sehr hohen Stimmlagen, die von verzweifelter Dramatik künden und die von Sean Panikkar (Migrant) und besonders von Sarah Maria Sun (seine Gefährtin) grandios in den Dienst der Figurenemotion gestellt werden. Profundes gelingt Anna Maria Chiuri (eine Frau), Antonio Yang (ein Algerier) und Musa Ngqungwana (ein Gefolterter).

Allerdings ist die Masse der eigentliche Hauptdarsteller: Lauwers' Inszenierung entwirft eine dynamische Polyfonie der kollektiv entfesselten Individualität. Die Sänger und Sängerinnen der ausgezeichneten Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Einstudierung: Huw Rhys James) mischen sich bis zur Ununterscheidbarkeit mit den Tänzern und Tänzerinnen (Needcompany, Bodhi Project, Sead) zu einer dynamischen Skulptur. Die physische Präsenz des Kollektivs, dessen Gehetztheit, wird zudem filmisch vergrößert und gedoppelt, was eine Dynamisierung bedeutet.

Abstrakte Poesie

Lauwers schwebt eine multikulturelle Gesellschaft in Aufruhr vor. Auf der ganzen Breite der Felsenreitschule werden in der Folterszene in ständiger Wiederholung diverse Drangsalierungen bis zur Erschöpfung demonstriert – einer schreit "I can't breathe", wie einst George Floyd vor seinem Erstickungstod durch einen US-Polizisten. Choreografie und Realitätszitate durchwirken also diese Arbeit, die sich aber auch der abstrakten Poesie dieser Musik überantwortet, in der symbolhaft der ersehnte Humanismus beschworen wird.

Nicht ohne auch filmische Irritation allerdings: In einer Sehnsuchtsszene, einem Traum von Glück, liegt auf dem nackten Mutterbauch ein vergnügtes Baby, das sich immer wieder genüsslich in eine Brustwarze verbeißt, bis Mutterkörper und Baby plötzlich blutverschmiert erscheinen. Es ist ein filmischer Moment der brutalen Kontemplation, in einer rasenden Performance über Fluchtbewegungen, die einmal ein blinder Dichter (Victor Afung Luwers) unterbricht.

Erfundene Figur

Im ersten Teil auf einem Podest zitternd, bekommt diese von Lauwers erfundene Figur ihren Monolog, der von der Masse ausgelacht wird. Erst als er das Wort "Wahrheit" ausspricht, wird er aggressiv ausgebuht. Die Geschichten der Menschen, deren Schicksale, das will niemand mehr hören, scheint Lauwers zu sagen, auch ihr nicht, die ihr da sitzt.

Nach eine Tracht Prügel wird der Dichter zum Laufen gebracht. immer im Kreis und mit immer mehr Individuen, die mitrennen. Bis zur Erschöpfung, bis die Flut kommt. Am Ende steht der Chor im Halbkreis vor Leichen und singt Nonos Vertonung des Brecht-Gedichts " An die Nachgeborenen".

Drama der Musik



Der Abend zeigt: Lauwers geht auch mit der Dynamik der Musik mit. Sie beginnt mit einem Chor vom Band, der Zuschauer ist wie in einem Aquarium gefangen, der auratische Stimmenklang erfasst ihn von allen Seiten. Nono haucht einem jedoch nicht nur ins Ohr, er springt einem auch plötzlich mit beiden Beinen ins Gesicht. In Summe ist die Musik ein Kosmos, der eine mehrschichtige Form des engagierten Musiktheaters erweckt, das die Opernkonvention negiert.

Allerdings besitzt "Intolleranza" alle Ingredienzien eines Gesamtkunstwerks – auch das Orchestrale betreffend. Neben den üblichen Bläserformationen und Streichern, die im Orchestergraben ein bisschen in die Höhe gehoben wurden, sind da weitere Gruppen ganz bewusst im Raum verteilt. Ganze zwölf Trommler prägen den linken Teil der Bühne. Rechts wird das aufgespaltene Orchester vollständig durch unter anderem Pauken, Harfe, Celesta und Marimba.

Tolle Philis

Ingo Metzmacher und die famosen Wiener Philharmoniker geben der Musik Sinnlichkeit und Drama. Kontraste werden stark betont, die Raumordnung bewahrt die subtil verzahnte Musik aber vor einem breiigen Gesamteindruck, der zwischen zauberhaft abstrakt und perkussiv angriffig changiert.

Wohl im Sinne Nonos hat Lauwers also Aktualität, Engagement und utopische Poesie verquickt, ohne etwas zu verharmlosen. Ebenso gilt aber für ihn: Engagierter Künstler und politischer Aktivist sind zweierlei. Das Publikum dankte es mit ungetrübtem Applaus. (Ljubiša Tošić, 16.8.2021)