Um orientierungslose junge Frauen geht es in Mary Millers neuem Buch "Always Happy Hour", das im STANDARD-Literaturpodcast "Lesezeichen" besprochen wurde. Unsicher, welche Richtung sie im Leben einschlagen sollen, beschäftigen sie sich wenig mit der Zukunft und hangeln sich von schlechter Entscheidung zu schlechter Entscheidung.

Der oder die eine oder andere wird sich da – zumindest in Ansätzen – wiedererkennen können. Es muss ja nicht zwangsläufig denselben Verlauf nehmen wie im Buch. Man kann auch ohne Plan bestens mit dem Leben zurechtkommen, die Gelegenheiten so nehmen, wie sie kommen, und wenn mal etwas danebengeht, tja, dann ist es eben so. Morgen ist ein neuer Tag. Für andere eine grauenvolle Vorstellung. Seit der Kindheit steht der Traumjob fest, und der Weg dorthin wird konsequent verfolgt. Die Lebensziele – Familie, Partnerschaft, Dinge, die man erlebt und gesehen haben will – sind jenen immer klar vor Augen. Umso bitterer, wenn es dann doch ganz anders ausgeht.

Den Weg klar vor Augen oder eher planlos: Welcher Typ sind Sie? Foto: getttyimages/istockfoto/Maryna Patzen

Wie ist das bei Ihnen?

Wussten Sie immer, wo im Leben Sie in welchem Alter stehen wollen? Ist die Vorstellung wahr geworden? Wenn nicht – wie sind Sie damit umgegangen? Oder haben Sie für sich keinen Plan? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 17.8.2021)