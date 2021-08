"9to5google" konnte das Spiel bereits ausprobieren. Foto: 9to5google

Mit "Humankind" erscheint am Dienstag das erste Spiel für den Streamingdienst Google Stadia, das auf Touch-Steuerung optimiert ist. Smartphone-Spieler sollen so verstärkt angesprochen werden und auf Controller künftig verzichten können.

Neue Zielgruppe

Das direkte Streamen von Spielen auf die Lieblingsplattform des Nutzers wurde mit Google Stadia möglich. Ohne teure Zusatzhardware in Form eines PCs oder von Konsolen konnte man aktuelle Spiele auf dem Fernseher oder auch am Smartphone spielen. Voraussetzung war aber immer ein Spielecontroller, der via Bluetooth verbunden wurde. Da die Kombination aus Smartphone und Controller nur für wenige Menschen wirklich praktikabel sein dürfte, strebt Google laut "9to5google" jetzt eine Lösung an, Spiele auch via Touch-Steuerung genießen zu können.

Ein Screenshot aus "Humankind" zeigt, wie die Steuerung in dem rundenbasierten Strategiespiel funktionieren soll, das auch für PC und Mac erscheinen wird. Mit einem Finger wählt man Objekte, lange auf einer Stelle zu verweilen öffnet das dazugehörige Menü. Mit zwei Fingern bricht man einen Prozess ab, und mit drei Fingern pausiert man.

Bei Strategiespielen künftig eine solche Eingabemöglichkeit anzubieten macht durchaus Sinn. Truppen zu platzieren oder schnell zwischen Einheiten zu wechseln sind Aufgaben, die mit einem Controller oft nur umständlich umgesetzt werden können. Die neue Steuerungsmöglichkeit wirft aber auch Fragen auf. So ist das sehr direkte Bewegen des Bildschirms via Touch sehr anfällig für Verzögerungen bei weniger guten Internetverbindungen. Hier darf man gespannt sein, wie gut die Steuerung mit solchen Verzögerungen wird umgehen können.

Strategiespiele werden von der neuen Eingabemöglichkeit profitieren. Foto: 9to5google

Die Touch-Steuerung ist laut Google eine Lösung, mit der man künftig Portierungen auf Stadia erleichtern will. Die Touch-Steuerung kann also bei jedem Spiel als zusätzliche Option angeboten werden, wenn der Entwickler sich dafür entscheidet. Damit ersetzt man bisherige Lösungen kreativer Köpfe, die bereits in der Vergangenheit mit Softwarelösungen dafür sorgten, dass man Steuerungselemente am Smartphone-Bildschirm angezeigt bekam. Wirklich gut spielen ließ sich damit aber kaum ein Game.

Bekannte Idee

Ganz neu ist die Idee, bei Spielen aus der Cloud auch Touch-Eingaben zu ermöglichen, nicht. Microsoft bietet diese Kombination aus Spielestreaming und optimierter Steuerung für Smartphones und Tablets schon länger an. Unter der Xbox-Flagge wird das Angebot an Spielen, die so gesteuert werden können, laufend erweitert. Voraussetzung, diesen Service zu nutzen, ist der Game Pass Ultimate von Microsoft – ein Abodienst, mit dem man sich monatlich neue Spiele sichert. (aam, 16.8.2021)