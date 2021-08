Ayia Napa – Das Museum für Unterwasserskulpturen Ayia Napa, (Musan) hat Anfang August seine Pforten geöffnet – und die Bilder sind beeindruckend. Der Skulpturenpark befindet sich rund 200 Meter vor der Küste von Ayia Napa im Osten Zyperns und zeigt einen Wald voller Bäume, spielender Kinder und anderer skurriler Figuren.

Für das surreale Erlebnis eines Spaziergangs durch einen künstlichen Unterwasserwald, wurden 13 Tonnen schwere "Bäume" ins Meer hinabgelassen. Foto: EPA/GEORGES NICOLAOU

Darunter mehr als 90 Skulpturen von Jason deCaires Taylor, einem britischen Künstler, der für Kreationen bekannt ist, die sich in künstliche Korallenriffe verwandeln. Er hat bereits mehr als 1.000 Skulpturen auf der ganzen Welt aufgestellt, darunter auch im Great Barrier Reef. DeCaires Taylor arbeitet dafür mit einem speziellen Zement, der das Wachstum von Korallen ermöglicht: Wie bei allen Projekten von deCaires Taylor ging es auch bei Musan darum, einen Lebensraum zu schaffen und gleichzeitig den Einfluss des Menschen auf die Natur zu untersuchen.

Im Laufe der Zeit sollen die Skulpturen Korallen als Lebensraum dienen. Foto: EPA/GEORGES NICOLAOU

Für das surreale Erlebnis eines Spaziergangs durch einen dichten Unterwasserwald, wurden 13 Tonnen schwere "Bäume" ins Meer hinabgelassen. In anderen Abschnitten scheinen graue Kinder mitten im Spiel im Wald eingefroren. Einige halten eine Kamera in der Hand und richten diese auf andere menschliche Skulpturen. Es soll dies als Kritik zu sehen sein, an der Art und Weise wie die Menschheit mit der Natur umgeht, heißt es.

Musan soll Tauchtouristen anlocken. Foto: EPA/GEORGES NICOLAOU

Der Touristenort Ayia Napa erhofft sich mit dieser neuen Attraktion vor allem Touristen anzulocken. Es wird erwartet, dass das Unterwassermuseum jährlich über 50.000 Beuscher aus der ganzen Welt anzieht, berichtet die Greek City Times. Auf einer Gesamtlänge von 170 Metern vom Eingang bis zum Ausgang bietet das Museum Tauchern und Schnorchlern ein einstündiges Erlebnis. Besucher können in Musan kostenlos tauchen oder schnorcheln, müssen aber vorher reservieren. (red, 16.8.2021)