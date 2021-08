Für Sendungen wie "Religionen in der Welt" und "Was ich glaube" im TV oder "Gedanken für den Tag" im Radio verantwortlich

Leitet ab sofort das multimediale Ressort "Glaubensthemen und Spiritualität" in der ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik: Kerstin Tretina. Foto: ORF/OE1/Ursula Hummel-Berger

Wien – Kerstin Tretina leitet ab sofort das multimediale Ressort "Glaubensthemen und Spiritualität" in der ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik. Damit ist die 32-Jährige für Sendungen wie "Religionen in der Welt" und "Was ich glaube" im TV oder "Gedanken für den Tag" im Radio verantwortlich. Sie folgt in dieser Funktion Doris Appel nach, die sich künftig ganz dem Ö1-Sonn- und Feiertagsmagazin "Lebenskunst" widmet.

Tretina ist studierte Religionswissenschafterin und startete ihre journalistische Karriere 2007 als freie Mitarbeiterin beim "Kurier". 2011 begann sie für die Religion im ORF Radio zu arbeiten. 2017 wurde sie für ihre Arbeit mit dem Journalistenpreis Integration in der Kategorie Hörfunk und 2018 mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Preis ausgezeichnet. (APA, 16.8.2021)