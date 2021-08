Gamer und Nichtgamer sollen sich in Salzburg auf Augenhöhe treffen. Foto: Level Up, Andre Hunter

Jedermann ist eingeladen, sich am kommenden Samstag als Spieler, Zuschauer oder Besucher in der Salzburgarena einzufinden, um den neu initiierten Gaming-Festspielen beizuwohnen. Das Programm ist mannigfaltig und reicht von Panel-Diskussionen über E-Sport-Turniere bis zu Informationen in Richtung Ausbildung an der FH Salzburg.

Kurzentschlossen

Veranstalter Hansjörg Wechselberger von der Messe Salzburg freut sich auf das Event in wenigen Tagen. "Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon mit dem Level Up starten, aber wegen der Pandemie ging das nicht." 2021 musste man ebenfalls schon zweimal verschieben, der Termin am 21. August findet jetzt aber in jedem Fall statt. "Wir haben den Umständen entsprechend den Rahmen angepasst und uns für ein eintägiges Event entschieden." Man wolle ein kompaktes, aber programmtechnisch dichtes Erlebnis bieten, so Wechselberger.

13 Stunden dauert der Eventtag und wird auf der Hauptbühne von Vorträgen und Turnieren gestützt. Hier setzt man auf bekannte Gesichter der Szene. Das Team des E-Sport-Summit leitet zwei Panel-Diskussionen, A1 gibt sich als Turnierveranstalter die Ehre. Der Abend wird von Showmatches in populären E-Sport-Titeln begleitet.

Turniere für Profis und Spielstationen für Hobbygamer werden geboten. Foto: Level Up, Sean Do

Als Zielgruppe hat man Gamer definiert, aber auch weniger in der Materie Verhaftete. So können sich Besucher über zahlreiche Nebenschauplätze freuen, etwa eine Indie-Area, in der kleine Entwicklerstudios ihre Spiele präsentieren dürfen, oder eine Virtual-Reality-Arena, in der man diverse Games ausprobieren kann. Die Nähe zwischen aktiver und passiver Gaming-Community ist eines der Ziele der Veranstaltung.

An Kooperationen mangelt es dem Salzburger Event nicht. Neben bekannten Größen der Szene hat man vor allem lokale Partner für die Materie begeistern wollen. "Viele Firmen sind an der Thematik schon längere Zeit interessiert, aber es fehlt meist der Mut, ein großes Event alleine auf die Beine zu stellen", erklärt Wechselberger einen Teil der Aussteller und Partner. Während das Team der Messe Salzburg als Veranstalter auftritt, hat man sich aufgrund der fehlenden Gaming-Kompetenz auch hier einen Partner gesucht. So ist die Salzburger Agentur Rookies at Work für die Kommunikation mit den Teams und die Turniere vor Ort verantwortlich.

Foto: Level Up

Fortsetzung folgt

Geöffnet werden die Pforten am Samstag um 10 Uhr. Der Ticketpreis liegt bei neun Euro. Voraussetzung für den Einlass ist ein Drei-G-Nachweis oder ein PCR-Test in den letzten 72 Stunden. Antigentests gelten 48 Stunden und können auch vor Ort durchgeführt werden. Testpflicht besteht ab dem zwölften Lebensjahr. Flächendeckend aufgestellte Desinfektionsspender und erhöhte Reinigungsintervalle für alle Kontaktflächen sollen den Besuchern ein sicheres Gefühl geben.

"500 bis 700 Gäste wären ein Erfolg", sagt Wechselberger. Die Rahmenbedingungen für Events seien aufgrund der anhaltenden Pandemie immer noch nicht optimal. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr ist, zumindest im Fall des Erreichens dieser Gästezahl, geplant. Mit dem Event wolle man ein Statement setzen, die regionale Wirtschaft stärken und die Zusammenarbeit in der Region fördern. Mit dem Event am Samstag soll hier der erste Schritt gemacht werden. (aam, 16.8.2021)