Schmelzig

Almsenner Almfeuer Foto: Lukas Friesenbichler

Dieser Käse ist in Scheiben vorgeschnitten. Das erste Ärgernis ist, dass sich diese nicht gut voneinander lösen und einreißen. Wer diesen Käse auf einer Platte schön drapieren will, hat es schwer. Feurig riecht diese Sorte nicht. Er schmeckt auch nicht nach Paprika und Chili, wie es die Packung verspricht. Jedoch schmilzt der Käse angenehm im Mund – ein idealer Toastkäse.

Almsenner Almfeuer Billa Plus, 150 Gramm, 2,29 Euro

3 von 6 Punkten





Gummig

Rupp Rauchkäse Chili Paprika Foto: Lukas Friesenbichler

Dieser Käse riecht einfach nur nach Käse. Klingt komisch, ist aber so. Damit will ich sagen, dass er überhaupt nicht nach Raucharoma oder würzigem Chili riecht. Die Konsistenz ist beim Beißen eher gummiartig. Der Käse schmilzt nicht im Mund, er bröselt etwas. Wirklich scharf ist er nicht. Wer ihn langsam isst, merkt aber schon ein wenig Schärfe im Abgang, die dann aber schnell verfliegt.

Rupp Rauchkäse Chili Paprika Billa, 100 Gramm, 1,49 Euro

2 von 6 Punkten





Rauchig

Almzeit Chili Bergader Foto: Lukas Friesenbichler

Bei diesem Käse lässt das Raucharoma schon auf guten Geschmack hoffen. Er riecht in Summe würziger. Die Konsistenz ist recht sämig, der Käse macht sich gut am Gaumen. Scharf ist diese Sorte auch nicht. Es kommt aber darauf an, welches Stück man erwischt und ob gerade viel oder wenig Chili dabei ist. Unterm Strich aber ein rundes Geschmackserlebnis.

Almzeit Chili Bergader Interspar, 0,246 kg, 4,65 Euro

4 von 6 Punkten





Harmonisch

Butterkäse Chili Paprika Foto: Lukas Friesenbichler

Dieser Käse lässt sich trotz vorgeschnittener Scheiben gut lösen. Allerdings riecht auch diese Sorte unauffällig. Die Würze dieses Käses entpuppt sich aber rasch, wenn das Probestück beginnt, im Mund zu schmelzen. Der Griff zum nächsten Stück erfolgt hier automatisch. Noch besser wäre dieser Käse wohl im Ganzen. Als Würfel zum Wein gereicht passt dieser Käse sehr gut.

Butterkäse Chili Paprika Hofer, 120 Gramm, 1,99 Euro

5 von 6 Punkten

(Bettina Pfluger, Gerhard Koglbauer, RONDO, 25.8.2021)