DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die italienische Serie A und französische Ligue 1 erneut gesichert. Die Sportplattform zeigt in Österreich und Deutschland die beiden Fußball-Ligen für weitere drei Jahre, teilte das Unternehmen mit. Die Ligue 1 ist bereits in die Saison gestartet, in der Serie A geht es am 21. August mit der Partie Inter Mailand gegen den FC Genua los. (APA, 16.8.2021)