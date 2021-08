Nach dem Verdächtigen wurde auch per Hubschrauber gefahndet. Foto: PHOTONEWS.AT/GEORGES SCHNEIDER

Wien – Die Polizei hat einen 69-jährigen Mann festgenommen, der am Montag maskiert und bewaffnet eine Postfiliale in Wien-Floridsdorf überfallen haben soll. Er hatte gegen 9.00 Uhr eine Filiale in der Prager Straße betreten und war nach dem Überfall zu Fuß geflüchtet. Nach dem Räuber wurde auch mit einem Polizeihubschrauber gefahndet. Schließlich wurde der Österreicher unweit des Tatorts in einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße gefunden und festgenommen.

Laut ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Der Räuber soll es auf die Handkassa in der Filiale abgesehen haben. Ob er Geld erbeutet hat, war vorerst unklar. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 16.8.2021)