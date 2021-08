Michail Gorbatschow leitete das Ende des Kalten Krieges und das Aus für die Sowjetunion ein. Der bald 90-jährige Reformer blickt zurück – 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Arte/Vertov

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Hermann Maier: Unterwegs in Österreich – Die Sonnenberge Niederösterreichs Der Ex-Skistar, Hotelier und "Herminator" in Personalunion, Hermann, Maier, ist in Niederösterreich unterwegs, um Hohe Wand, Schneeberg und Ötscher zu erkunden. Auf seiner Spurensuche entdeckt er seltene Tierarten wie Schwarzstörche oder den bedrohten Fischotter. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

Gorbatschow. Paradies Der Film von Witali Manski fasst das Leben des großen Reformers Michail Gorbatschow zusammen. Unter der Last der Vergangenheit verbringt der Mann mit dem Feuermal, der bald 90 Jahre alt wird, seinen Lebensabend in einem leeren Haus in einer Moskauer Vorstadt. Dem Westen gilt "Gorbi" als Symbol der Freiheit, Russland sieht ihn ihm den Totengräber der Sowjetunion. Bis 22.00, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die Nivea-Story Das Vertrauen, das die Verbraucher Nivea seit rund 100 Jahren entgegenbringen, ist immens. Aber sind die Produkte so gut, wie die Werbung es verspricht? Und wie hält es die weltbekannte Marke mit ethischen Standards? Ein Test. Bis 21.00, ZDF

21.05 GEADELT

Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche Auf dem Programm stehen zwei Schlossbesuche in Niederösterreich: Johann-Philipp ist bei Familie Kuefstein in Greillenstein und bei Familie Metternich-Sándor auf Schloss Grafenegg zu Gast. Bis 21.50, ORF 2

22.00 DOKUMENTATIONSREIHE

KGB – Schild und Schwert (1–3/3) 1917 gründete Lenin die sowjetische Geheimpolizei Tscheka, den Vorgänger des KGB. Der Auftrag: Terror und "Säuberungen". Der KGB selbst existierte bis 1991 und brachte einen Mann hervor, der später die Geschicke Russlands lenken sollte: Wladimir Putin. Die Geschichte des gefürchteten In- und Auslandsgeheimdienstes. Bis 0.35, Arte

22.35 KLASSIK

Eröffnungskonzert Grafenegg Festival Als Eröffnungskonzert werden im Wolkenturm die Ouvertüre aus Guiseppe Verdis La Forza del Destino sowie Auszüge aus der Messa da Requiem erklingen. Bis 0.30, ORF 2

22.50 SERIE

Nudes – Nackt im Netz (1–10) Was passiert, wenn intime Videos und freizügige Bilder von Teenagern in die Öffentlichkeit gelangen? Die zehnteilige Dramaserie aus Norwegen zeigt in den 20-minütigen Episoden eindringlich die Gefahren, die ein allzu leichtfertiger Umgang mit intimen Momenten im globalen Netz beinhaltet. Bis 2.10, ARD

23.00 COMING-OF-AGE-DRAMA

Kokon (D 2020, Leonie Krippendorff) Während des Sommers bekommt Nora (Lena Urzendowsky) zum ersten Mal ihre Periode, entdeckt ihre Liebe für andere Mädchen und lernt die wilde Romy (Jella Haase) kennen. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Leonie Krippendorff erzählt eine authentische Berliner Coming-of-Age-Geschichte über aufkeimende Gefühle, sexuelles Erwachen und die erste große Liebe. Bis 0.30, ZDF