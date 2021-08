Militärisch gesehen ist es eine Niederlage und menschlich eine Katastrophe: 20 Jahre lang haben die USA die Taliban in Afghanistan bekämpft, doch nach dem Rückzug der US-Truppen hat die radikale islamistische Bewegung in Windeseile das Land zurückerobert. Am Montag verkündeten sie den Sieg. Wie es zu diesem Erfolg der Taliban gegen die größte Supermacht der Welt kommen konnte und welche wirklich besorgniserregenden und auch weltweiten Folgen er haben könnte, darüber spreche ich heute mit Gudrun Harrer. (red, 16.8.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und jetzt neu: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!