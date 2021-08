Foto: Intel

Für den harten Kampf um die Krone am Markt der Grafikprozessoren (GPUs) gibt Intel seiner Reihe einen neuen, klingenden Namen. "Intel Arc" heißt die neue Brand, die Anfang 2022 erstmals in die Händlerregale wandern und die Gaming-Community im Sturm erobern soll.

Video-Upscaling

Sowohl Notebooks als auch Desktop-PCs sollen mit dem neuen Grafikprozessor ausgerüstet werden, um den Mitbewerbern AMD und Nvidia Paroli bieten zu können. Über die genaue Leistung der Intel Arcs weiß man bis jetzt noch nichts, aber in einem kurzen Video sieht man erste Spiele mit der neuen Hardware in Aktion, etwa "Metro Exodus" oder "Psychnoauts 2".

Zu den neuen Fähigkeiten der GPU werden unter anderem Mesh-Shading, Variable-Rate-Shading, Video-Upscaling und Real-Time-Ray-Tracing gehören. Fähigkeiten, die auch mit der neuen Konsolengeneration großteils mitgeliefert wurden. Auch Super-Sampling soll AI-gestützt im Portfolio des Intel Arcs enthalten sein. All diese Fähigkeiten sollen Spiele künftig noch flüssiger laufen lassen und niedrige Auflösungen in einem besseren Licht erstrahlen lassen, indem sie hochskaliert werden.

Mit den neuen Grafikprozessoren warten laut Intel spektakuläre Generationen an Arc-GPUs, die intern schon mit Namen wie "Battlemage" oder "Celestial" betitelt wurden. Mehr Details zu den Spezifikationen will der Hersteller in den kommenden Monaten verlautbaren. Einfach wird der Konkurrenzkampf mit den etablierten Marken nicht, aber zumindest scheint die Arc-Reihe das Rennen künftig wieder spannender zu machen. (red, 16.8.2021)