PRO: Den Preis fürs Nein zahlen

von Gerald John

Ungeimpfte müssen draußen bleiben: Was Stadtrat Peter Hacker vorschlägt, wird ihm viele Feinde machen. Gerechtfertigt ist es dennoch, Immunisierungsunwillige vorübergehend von Teilen des öffentlichen Lebens – etwa Sport- und Freizeiteinrichtungen – auszusperren.

Kollektiv verabreichte Vakzine sind die schärfste Waffe gegen ein Wiederaufflammen der Pandemie, Tests kein vollwertiger Ersatz. Der Stich in den Oberarm schützt zu 90 Prozent gegen eine schwere Covid-Erkrankung, das Risiko ist laut verfügbaren Daten überschaubar. Eine Thrombose als gefährliche Nebenwirkung ist für Erwachsene vielfach unwahrscheinlicher, als in einer von Impfung ungebremsten Corona-Welle im Spital zu landen. Der Staat drängt seine Bürger also zu nichts Unzumutbarem, zumal diese ja auch eine Wahl haben. Nur sollen jene, die sich gegen eine Immunisierung entscheiden, die Konsequenzen in erster Linie selber tragen.

Schränkt das nicht die Freiheitsrechte ein? Ja – aber das passiert erst recht dann, wenn im Herbst wieder so viele Kranke in den Intensivstationen aufschlagen, dass neue Restriktionen unverzichtbar sind. Selbst wenn sich ein harter Lockdown – dank Impfungen! – nicht abzeichnet: Auch an Bars und Discos, die wohl als Erste zusperren müssen, hängen Existenzen. Geimpfte Leidtragende fragen sich zu Recht, warum sie den Preis für jene mitzahlen müssen, die partout nicht den einfachsten Weg aus der Pandemie einschlagen wollen. (Gerald John, 16.8.2021)