Eine Schlange im Rahmen der Eröffnung der 75. Bregenzer Festspiele am 21. Juli 2021 vor dem Festspielhaus in Bregenz. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz – Die Bregenzer Festspiele haben am Montagnachmittag kurzfristig die für den Abend geplante Premiere von "Die Italienerin in Algier" abgesagt. Ein Ensemblemitglied wurde positiv auf das Coronavirus getestet, deshalb müssten alle vier im Rahmen der Festspiele programmierten Vorstellungen ausfallen, hieß es. Die Produktion werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Gioachino Rossinis Oper hätte in der Inszenierung von Brigitte Fassbaender zur Aufführung kommen sollen.

Intendantin: "Schmerzt sehr"

Bei der positiv getesteten Person handle es sich um ein vollimmunisiertes Ensemblemitglied, das keinerlei Symptome aufweise. "Die Tatsache, dass wir die Produktion nach monatelanger Vorbereitungsarbeit absagen müssen, schmerzt sehr. Wir hoffen aber, 'Die Italienerin in Algier' bald in Bregenz zeigen zu können", sagte Intendantin Elisabeth Sobotka.

Die Rückabwicklung verkaufter Tickets kann via Website beantragt werden. Für weitere Fragen dazu steht auch das Ticket-Center unter der Telefonnummer +43 5574 4076 zur Verfügung.

Festspiele bis 22. August

Die diesjährigen Bregenzer Festspiele dauern noch bis Sonntag, 22. August. Bis dahin steht noch sechs Mal das Spiel auf dem See, Giuseppe Verdis "Rigoletto", auf dem Programm. Am Donnerstag, 19. August, wird die Oper "Wind" von Alexander Moosbrugger auf der Werkstattbühne uraufgeführt. Am Abschlusstag gibt außerdem das Symphonieorchester Vorarlberg ein Konzert. (APA, red, 16.8.2021)