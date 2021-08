Ein Unwetter tobte Sonntag und Montag in Tirol. (Symbolbild) Foto: imago images/Rolf Poss

Schwere Gewitter mit Starkregen haben die Feuerwehren in mehreren Teilen Tirols auch Montagnachmittag auf Trab gehalten. Rund 140 Einsätze wurden gemeldet, hieß es seitens der Leitstelle gegenüber der APA. Der Schwerpunkt lag im östlichen Mittelgebirge beziehungsweise im Bezirk Innsbruck-Land sowie im Raum Landeck und Paznauntal. Kleinere bis mittelgroße Muren gingen auf Straßen ab, lokal standen teilweise Garagen und Keller unter Wasser. Verletzte wurden keine gemeldet.

Die Fernpassstraße zwischen Nassereith und Fernsteinsee wurde durch einen Erdrutsch zum Teil verlegt und die Straße anschließend gesperrt. Auch auf die Ötztalstraße zwischen Tumpen und Umhausen und auf die Reschenstraße zwischen Landeck und dem Reschenpass gingen am Nachmittag Muren ab, berichtete der ORF Tirol.

Bereits am Sonntag zahlreiche Einsätze

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte laut Land Tirol für Montagmittag bis in die Abendstunden "Warnstufe Orange" ausgegeben.

Bereits Sonntagabend war es in Teilen des Bundeslandes zu Unwettern mit Starkregen gekommen. In Nassereith wurde ein 34-jähriger Feuerwehrmann von einer Mure erfasst und bis zum Kopf verschüttet. Feuerwehrkollegen und Helfern gelang es, den Mann mit bloßen Händen auszugraben und zu retten, berichtete die Polizei. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Mann war gerade dabei, mit Kameraden eine Beleuchtung für Aufräumarbeiten aufzustellen, als plötzlich ein "Hang samt Bewaldung" abrutschte.

In Kirchbichl im Bezirk Kufstein wurde eine Unterführung der Langkampfenerstraße überflutet. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker fuhr trotzdem durch die Unterführung und blieb nach rund 50 Metern stecken. Da das Wasser weiter stieg, musste sich der Mann durch das Fenster der Fahrertür auf den Pkw retten. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehr Kirchbichl barg das Auto aus der Unterführung.

Ein starkes Unwetter mit Wolkenbruch und Hagel ging auch über Wenns im Pitztal nieder. Eine Mure ging ab, mehrere Bäche traten über die Ufer, und ein Baum stürzte auf die L16 Pitztalstraße.

Auch in anderen Bundesländern kam es am Sonntag zu Sturmschäden. Eine Unwetterfront sorgte in Oberösterreich für rund 260 Einsätze von 113 Feuerwehren. In Salzburg ist es in der Gemeinde Wald im Pinzgau wie schon am Tag zuvor zu einem Murenabgang aufgrund eines Gewitters mit starkem Regen gekommen. Die steirische Landwirtschaft beklagt indes Schäden von 2,8 Millionen Euro. (APA, red, 16.8.2021)