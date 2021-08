Den "Maskalorian" etwa: Im Augarten trafen wir ihn samt Entourage, als er gerade mit Dreharbeiten für ein neues Graz-Video begann.

Dass er auch schon in Wien Masken verteilt hatte, wußte ich nicht – aber als wir ihn später, gegen Mittag, dann in der Altstadt einige Male wiedersahen, war ich schon ein Fan. Vielleicht ja auch wegen Yodas "Defeat the virus we must". Möge die "Mask" mit ihm sein. Oder so: Da ist auf Denglisch einiges an Wortspielmusik drin …

Natürlich könnte man derlei auch planen. Nur: wozu? Zufallsregie ist spannender. Auch wegen der zweiten "Geschichte" im Bild: SUP-Dümpler kennt man längst. Auf Seen. Auf fließenden Gewässern sind sie aber hier doch eher selten. Wie ein Renn-SUP aussieht und wie schnell so was sein kann, weiß außerhalb einer kleinen Szene kaum jemand: noch ein Sport, der mehr Öffentlichkeit verdient hätte.