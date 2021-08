Wie happy sind Sie mit dem neuen Album? Foto: Darkroom/Interscope Records

"Happier Than Ever", so heißt das neue Album der 19-jährigen Billie Eilish, das etwas über zwei Jahre nach ihrem Debüt "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" herauskam. Ganz so happy klingt es zwar nicht – etwas ruhiger, zurückhaltender und düsterer als der Vorgänger, hält es aber seit seinem Erscheinen Platz eins unter anderem in den USA, Österreich, Deutschland und Großbritannien.

Das sagen die Kritiker



Im "Rolling Stone" heißt es: "Texte über universelle Teenager-Traumata, verpackt als Horror-Comic und mit knisternden Electro-Beats in die Kinderzimmer getrieben, finden sich auf 'Happier Than Ever' nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, aber mit 19 sehen Albträume anders aus – zumindest beim Erwachsenwerden in der Entertainment-Industrie." Leise Kritik – aber auch Lob – gibt es von der "New York Times": "Ihrem Mainstreamerfolg und sämtlichen Auszeichnungen der Musikindustrie zum Trotz bleibt Eilish eine unverbesserliche Rebellin. 'Happier Than Ever' zeigt aber sowohl die Stärken als auch die Grenzen ihrer Art der Subversion auf." Und in der STANDARD-Kritik liest man: "Musikalisch ist das sehr durchwachsen: oft schlichtweg fad, dann wieder experimentell mit Ergebnissen, die mal Spuren von Genialität enthalten, mal besser den Weg in den Rundordner gefunden hätten. Nicht alle ihre Fans werden beim ersten Hören des neuen Albums 'happier than ever' sein, aber man muss Billie Eilish zugestehen: Die traut sich was."

