Am Freitag um 19 Uhr ist es so weit: "Diablo 2 Resurrected" öffnet die Open-Beta-Phase für alle Spieler. Damit können Fans des Role Playing Game (RPG) zumindest für ein Wochenende in die alte Welt eintauchen, um für sich zu entscheiden, ob die überarbeitete Version des Klassikers eine Daseinsberechtigung hat.

Diablo

Voller Erfolg

Bereits am 13. August war es für Vorbesteller der von "Diablo 2 Resurrected" sowie der "Prime Evil Collection"-Version möglich, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Dieser fiel, will man den ersten Spielern glauben, positiv aus. Die Community zeigte sich äußerst überrascht darüber, dass das Spielgefühl dem Original sehr ähnelt. Aber auch die Atmosphäre und die Grafik überzeugen auf ganzer Linie, so der Tenor. Blizzard hat sich mit Vicarious Visions ein bekanntes Videospielentwicklerstudio ins Boot geholt, dass unter anderem für die erfolgreichen Neuauflagen von "Tony Hawks Pro Skater" und "Bandicoot N. Sane Trilogy" verantwortlich zeichnete. Damit will man garantieren, dass "Diablo 2 Resurrected", also "Diablo 2" und die Erweiterung "Lord of Destruction", in 4K ein voller Erfolg wird.

Foto: Blizzard

Jedoch sind in der Beta noch nicht alle Inhalte freigeschaltet. Der Assassine und der Nekromant werden erst mit der offiziellen Veröffentlichung spielbar sein. Demnach sind folgende Klassen in der Beta-Phase inbegriffen:

Amazone

Druide

Paladin

Zauberin

Barbar

Foto: Blizzard

Gleichzeitig werden die ersten zwei Akte komplett spielbar sein, zudem können alle Kurzfilme des Spiels bereits in neuer Pracht erlebt werden. Des Weiteren wird es möglich sein, in einer Gruppe von bis zu acht Personen die Beta zu erleben.

Erleben kann man das Spiel bald auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Auch für die Switch wird eine Version folgen, jedoch muss die Nintendo-Plattform ohne einen Beta-Test auskommen.

Diablo

Aus Fehlern gelernt

Damit scheint es, als habe Blizzard die richtigen Schlüsse aus dem äußerst missglückten Remaster von "Warcraft 3" gezogen hat. Alteingesessene Fans können sich über ein besonderes Feature zusätzlich freuen. Kürzlich kündigte Blizzard an, dass die Spielstände die einst bei "Diablo 2" abgespeichert wurden, in der neuen Version spielbar sein werden. Die Standard-Edition von "Diablo 2 Resurrected" kostet 39,99 Euro, die "Prime Evil"-Deluxe-Version bietet noch einige kosmetische Gegenstände für "Diablo III" an und beläuft sich auf 59,99 Euro. (fpz, 17.8.2021)