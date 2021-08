Das neue Display kommt beim Galaxy Z Fold 3 bereits zum Einsatz. Foto: Proschofsky / STANDARD

Egal welches Smartphone man benutzt, eine Regel gilt für sie alle: Der Bildschirm ist üblicherweise für einen Großteil des Stromverbrauchs zuständig. Technische Fortschritte in diesem Bereich sind insofern für die gesamte Akkulaufzeit eines solchen Geräts von besonderer Bedeutung. Samsung kündigt nun einen Durchbruch in dieser Hinsicht an – und zwar einen, den man bei einem neuen Smartphone bereits benutzt.



Vergleiche

"Eco² OLED" soll im Vergleich zu bisherigen OLED-Bildschirmen um satte 25 Prozent weniger Strom verbrauchen, verspricht Samsung in einer aktuellen Aussendung. Möglich wird dies durch eine Vereinfachung des Display-Aufbaus. Üblicherweise befindet sich zwischen dem OLED-Panel und dem schützenden Glas noch eine Polarisierungsschicht, die Reflexionen minimieren soll. Das hat aber einen Nachteil: Diese dunkle Schicht reduziert die Lichtdurchlässigkeit um bis zu 50 Prozent.

Foto: Samsung

Bei Eco² OLED ist es nun gelungen, den Polarisierungsfilter direkt in das Display zu integrieren. Damit entfällt nicht nur die Notwendigkeit einer eigenen Schicht, die Lichtdurchlässigkeit ist auch erheblich höher – und zwar um 33 Prozent –, was wiederum dazu führt, dass der Bildschirm im Alltag weniger Strom verbraucht.

Mehrere Vorteile

Doch Samsung streicht noch andere Vorteile heraus: Der einfachere Aufbau sei auch besser für die Umwelt, da hier eine Kunststoffschicht komplett entfällt. Zudem helfe dies bei einer weiteren aktuellen Innovation: Kameras unter dem Display bekommen durch den Entfall der Polarisierungsschicht mehr Licht auf den Sensor, können also bessere Bilder produzieren. Genau eine solche Kamera gibt es beim neuesten faltbaren Smartphone aus dem Hause Samsung, dem Galaxy Z Fold 3. Das ist natürlich kein Zufall, das Z Fold 3 ist tatsächlich bereits das erste Gerät, das ein Eco²-OLED-Display nutzt.

Gemeinsam mit jenen "Low-Temperature Polycrystalline Oxide"-(LTPO-)Panels, die in aktuellen Smartphones vermehrt Einsatz finden, zeichnet sich aktuell also ein echter Sprung bei der Minimierung des Akkuverbrauchs von OLED-Displays ab. (apo, 17.8.2021)