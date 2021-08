Bei den Raiders geht es in Zukunft nur mit Impfung ins Stadion. Foto: AFP/Miller

Als erstes Team aus der Football-Profiliga NFL werden die Las Vegas Raiders in der im September beginnenden Saison nur vollständig geimpfte Fans im Stadion zulassen. Beim Einlass muss ein Nachweis gezeigt werden, dafür müssen die Fans keine Masken mehr tragen. Dies teilte die Franchise mit.



"Gesundheit und Sicherheit haben bei uns immer höchste Priorität genossen", sagte Raiders-Besitzer Mark Davis: "Nach Rücksprache mit Gouverneur Sisolak (Steve Sisolak, Gouverneur des US-Bundesstaates Nevada, d. Red.) und weiteren Entscheidern können wir auf dieses Modell eines vollen Stadions mit geimpften Fans und ohne Maske für die ganze Saison setzen."

Impfstationen

Die Raiders werden zudem Impfstationen am Stadion aufbauen. Fans, die dieses Angebot nutzen, dürfen auch direkt nach der Injektion in die Arena – in diesem Fall allerdings mit Maske.

Die Atlanta Falcons haben derweil als erste Franchise ausschließlich geimpfte Spieler im Aufgebot. Das teilte der Klub dem TV-Sender ESPN mit. Für die Profis gibt es zwar keine Impfpflicht, doch positive Fälle könnten Folgen haben.

Ende Juli hatte die NFL die Klubs darüber informiert, dass ein Corona-Ausbruch unter nicht geimpften Spielern bei einem Spielausfall zu einer Niederlage führen würde, falls die Begegnung nicht nachgeholt werden kann. (sid, 17.8.2021)