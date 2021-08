Die Zahl der Toten ist auf 1.419 gestiegen, 6.900 Menschen wurden bei dem Erdbeben am Samstag verletzt

Hochwasser in Santo Domingo. Foto: AFP/ERIKA SANTELICES

Port-au-Prince – Nach einem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1.400 Toten haben starke Regenfälle die betroffene Region im Südwesten des Karibikstaats heimgesucht. Das dafür verantwortliche Tiefdruckgebiet Grace sei mittlerweile wieder zu einem Tropensturm erstarkt und ziehe nach Westen Richtung Jamaika weiter, teilte das US-Hurrikanzentrum Dienstagfrüh mit.

Das Zentrum warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen in Teilen der Insel Hispaniola, auf der Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Als Folge des Regens könnte das Wasser örtlich bis zu 25 Zentimeter Höhe erreichen, in Einzelfällen sogar bis zu 38 Zentimeter.

In einer Notunterkunft in der Stadt Les Cayes auf der Halbinsel Tiburon im Südwesten Haitis stand das Wasser knöchelhoch, wie auf Fotos vom Montagabend zu sehen war. Völlig durchnässte Überlebende des Bebens vom Samstag suchten das Camp auf, ihr Hab und Gut teils in Säcken auf dem Kopf tragend, wie andere Bilder zeigten. Viele obdachlose gewordene Menschen übernachteten bisher im Freien.

Zahlreiche Vermisste

Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens der Stärke 7,2 stieg mittlerweile auf 1.419, wie die Zivilschutzbehörde am Montag mitteilte. Rund 6.900 Menschen wurden bei der Katastrophe verletzt. Zahlreiche Menschen wurden noch in den Trümmern der vielen zerstörten Gebäude im Süden des Landes vermutet.

Das Beben hatte sich Samstagfrüh nahe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud östlich von Les Cayes in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Mindestens 13.700 Häuser wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde zerstört und ebenso viele beschädigt. Mehr als 30.000 Familien seien betroffen. Laut Caritas International werden vor allem Nahrung, Trinkwasser, Zelte und medizinische Erstversorgung benötigt.

Haiti war auch nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 mit mehr als 220.000 Toten schlecht auf eine ähnliche Katastrophe vorbereitet. Hinzu kommt eine tiefe politische Krise, die sich nach der Ermordung des Staatspräsidenten Jovenel Moïse durch eine Kommandotruppe in seiner Residenz am 7. Juli verschärfte. (APA, 17.8.2021)