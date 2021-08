Ob Burger, Kebab oder Lasagne – für viele Speisen braucht es längst kein Fleisch mehr. In welchen Lokalen gibt es gute Alternativen? Posten Sie im Forum!

In ist, was drin ist – nach diesem Motto bieten immer mehr Restaurants und Fastfood-Ketten Essen an, das von der üblichen, oft fleischlastigen Küche abweicht und dessen Inhaltsstoffe offen nach außen getragen werden. Nachhaltig, fair und gesund soll es sein – der Trend zieht sich bis hin zum wohl bekanntesten Fastfood-Anbieter McDonald's, der seit dieser Woche mit dem "McPlant" einen veganen Burger anbietet.

Schmecken Ihnen vegane Burger? Foto: frantic00 Getty Images/iStockphoto

Doch auch Restaurants wie Swing Kitchen, Frontfood, Grüne Karotte oder Le Burger setzen bereits seit längerem erfolgreich darauf, klassische Fleischgerichte wie Wrap, Kebab oder Burger mit veganen Fleischersatzprodukten unter die Leute zu bringen. Neben Soja stehen auch Seitan und Erbsen hoch im Kurs. Ob Laibchen, Würste, Geschnetzeltes oder einfach Faschiertes: Aus Erbsenprotein lässt sich allerlei zubereiten.

In welchen Lokalen bekommt man gute Speisen mit veganem Fleischersatz?

Wie schmecken Ihnen Burger, Kebab und Co mit pflanzenbasiertem Inhalt? Stellen diese für Sie eine Alternative zu Fleischgerichten dar? Welche veganen Speisen schmecken Ihnen besonders? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.8.2021)