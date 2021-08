Was hat Sie zum Umstieg auf ein E-Auto bewogen? Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Auf Österreichs Straßen tut sich etwas. Langsam zwar, aber doch – in den vergangenen Jahren nahm die Zahl der verkauften Modelle stetig zu. Auch preislich hat sich einiges verändert: E-Autos gibt es derzeit um deutlich unter 15.000 Euro. Es sind vorwiegend kleine und kompakte Fahrzeuge, aber auch ein SUV ist dabei. Was die Infrastruktur für die mit Strom betriebenen Fahrzeuge anbelangt, gibt es ebenfalls Pläne: Bis zu 1.000 Ladepunkte für E-Autos entlang Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen sind bis 2030 geplant. So soll das Ziel, in Österreich ab 2030 nur mehr emissionsfreie Autos neu zuzulassen, auch tatsächlich erreicht werden. Für "Rassl" hat sich die Anschaffung eines E-Autos bereits jetzt gelohnt:

Auch "Klassenfeind" sieht erhebliche Vorteile in der Nutzung seines E-Autos:

Ähnlich sieht das "Jedermann0815", der trotz aller Vorteile die hohen Kosten für Elektroautos kritisch betrachtet:

Seit wann besitzen Sie ein E-Auto?

Was hat Sie zum Umstieg bewogen? Welche Vorteile sehen Sie und was sollte sich künftig noch verändern und verbessern? Welches Modell besitzen Sie und können Sie dieses empfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 24.8.2021)