Die Schauspielerin Martina Gedeck wird im September 60 Jahre alt. Was sie drauf hat, beweist sie nicht zuletzt in der Literaturverfilmung "Die Wand" – 20.15 Uhr, Arte. Foto: BR / Coop 99 Filmproduktion

20.15 EINSAM

Die Wand (Ö/D 2012, Julian Roman Pölsler) Martina Gedeck wird in der Verfilmung des Romans von Marlen Haushofer durch eine unsichtbare Wand von der restlichen Welt abgeschnitten. Allein mit der Natur, mit einem Hund als einzigem Freund, organisiert sie ihr neues Leben. Beeindruckendes Schauspiel. Bis 21.55, Arte

20.15 HINTER GITTERN

Die Verurteilten (The Shawshank Redemption, USA 1994, Frank Darabont) Der Banker Andy (Tim Robbins) sitzt lebenslänglich im Gefängnis wegen einer Tat, die er nicht begangen hat. Er freundet sich mit Red (Morgan Freeman) an und gewinnt Ansehen bei seinen Aufsehern. Die Adaption der Stephen-King-Novelle Rita Hayworth and Shawshank Redemption ist nicht nur ein fesselnder Gefängnisfilm, sondern auch die Geschichte einer festen Freundschaft. Bis 23.20, Kabel 1

20.15 MAGAZIN

Gold für Kim – ein Leben für Nordkoreas Führer Kriegsdrohungen und Menschenrechtsverletzungen charakterisieren das Regime von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Die Reportage zeigt die Vorbereitungen nordkoreanischer Athleten auf die Olympischen Spiele 2018. Um 21.00 Uhr folgt Undercover in Nordkorea – im Reich des Kim Jong-un. Reporter Alexis Breton geht – getarnt als Tourist – auf Spurensuche im geheimnisvollsten Land der Welt. Bis 22.00, 3sat

21.05 TIROLER BERGE

Land der Berge: Mein Pitztal mit Marlies Raich Die Ex-Ski-Asse Marlies und Benni Raich erzählen, welchen Reiz das Pitztal auf sie ausübt und warum sie ihren Lebensmittelpunkt hierher verlegt haben. Die Doku porträtiert das Pitztal im Wandel der vier Jahreszeiten. Bis 21.55, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Kabul Anlässlich der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zeigt der ORF das Stadtporträt von Afghanistan-Kenner Fritz Orter. Er hat es bei seinem letzten Besuch in Kabul vor fünf Jahren gestaltet. Bis 23.00, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Die Dolmetscher – Lebensgefahr am Hindukusch Afghanische Dolmetscher, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit den US-Streitkräften zusammengearbeitet haben, gelten den Taliban als Verräter und müssen um ihr Leben fürchten. Ähnlich ergeht es Dolmetschern im Irak: Ein Visumsantrag kann Jahre dauern, Racheakte gegen Helfer der USA sind an der Tagesordnung. Bis 23.50, ORF 2

23.35 MUSIKDOKU

Eric Clapton: Leben mit dem Blues Er ist zweifellos einer der erfolgreichsten Musiker: 17-facher Grammy-Preisträger, vier Würdigungen in der Rock and Roll Hall of Fame, und 2015 wurde er auch in die Blues Hall of Fame aufgenommen– der britische Musiker Eric Clapton. Der Dokumentarfilm gibt Einblick in Claptons bewegte Lebensgeschichte – in die schwindelerregenden Höhen und Tiefen seines öffentlichen sowie privaten Lebens. Bis 1.40, BR