Moderiert gemeinsam mit Barbara Schöneberger die "Starnacht aus der Wachau": Alfons Haider Foto: ORF/ip Media/Rinnerhofer

Rossatz-Arnsdorf – Nach einjähriger Corona-Pause geht die "Starnacht aus der Wachau" am 24. und 25. September wieder über die Bühne. Chris de Burgh, Opus, Nathan Evans, DJ Ötzi, Maite Kelly, Ben Zucker, Ross Antony, More Than Words, Edmund und Ronja Forcher werden laut einer Aussendung in Rossatzbach beim Comeback dabei sein. Die Moderation übernehmen einmal mehr Alfons Haider und Barbara Schöneberger.

Die neunte Auflage der Musikveranstaltung wird am 25. September in ORF 2 und im MDR live zeitversetzt ausgestrahlt. Mit der ORF-TVthek können die Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem via Stream dabei sein.

"Es freut mich ganz besonders, dass wir – natürlich mittels strenger Zugangskontrollen – die 'Starnacht aus der Wachau' unseren Seherinnen und Sehern wieder als Live-Event in 'großer Besetzung' bieten können", blickte ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer voraus. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete die Veranstaltung am Dienstag "als Fixpunkt in Niederösterreich": "Die Vorfreude ist riesengroß, besonders nach den vielen Monaten des Verzichts." (APA, 17.8.2021)