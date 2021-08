Foto: Verkehrsbüro

Das Bundesdenkmalamt hat laut einem Bericht von orf.at Strafanzeige gegen den neuen Besitzer des ehemaligen Verkehrsbüros am Wiener Naschmarkt eingebracht. Eigentümer der Immobilie, die nunmehr in strahlendem Weiß erscheint, ist Lukas Neugebauer, Geschäftsführer der LNR Projekt FS7 Immobilien GmbH. Gegen ihn will das Denkmalamt vorgehen. Im früheren Novomatic-Forum betreibt mittlerweile der Gastronom Martin Ho das Lokal "404 – Don't ask why".

Wie es in dem ORF-Bericht heißt, ist die neue Fassade laut Bundesdenkmalamt nicht mit dem Denkmalschutz vereinbar. Das Gebäude wurde 1922/1923 von den Otto Wagner-Schülern Hermann Aichinger und Heinrich Schmid mit einer zweifarbigen Fassade – mit rötlichen Seitentrakten – errichtet. Das sei ein "bestimmendes Charakteristikum des denkmalgeschützten Gebäudes", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesdenkmalamts gegenüber "Wien heute".

Gegenüber der "Presse" hatte der Eigentümer bereits zuvor festgehalten: "Im Zuge einer Begutachtung und Befundnahme durch einen vom Bundesdenkmalamt genannten Sachverständigen und Restaurator wurde festgestellt, dass die alte Fassade nicht mehr dem damaligen Originalzustand entsprach, weswegen diese Fassade keinen schützenswerten Charakter mehr hatte." Dieser Aussage widerspricht laut ORF allerdings das Bundesdenkmalamt: "Eine denkmalbehördliche Genehmigung ist vor Arbeitsbeginn vom Bundesdenkmalamt einzuholen, was im vorliegenden Fall jedoch unterblieben ist." So wurde Mitte Juli eine Strafanzeige sowie ein Antrag auf Wiederherstellung eines denkmalgerechten Zustandes eingebracht. (APA, 17.8.2021)