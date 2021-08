Wer schuld am Fiasko ist, welchen Preis die USA und Europa dafür zahlen werden und warum unsere Regierung so hart bleibt

Fast im Minutentakt erreichen uns verstörende Bilder von den Szenen, die sich gerade in Afghanistan abspielen. Exekutionen, Enteignungen – Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht vor dem Taliban-Regime. Was beim Abzug der US-amerikanischen Truppen schiefgelaufen ist, wer schuld am raschen Sturz der Regierung ist und welche Länder vom westlichen Fiasko in Afghanistan profitieren könnten, darüber spreche wir heute mit Gudrun Harrer. Und im Anschluss daran erklären uns dann Gabriele Scherndl und Johannes Pucher, wieso Österreichs Regierung den tausenden Menschen in Not die kalte Schulter zeigt. (red, 17.8.2021)