Abraham zieht von der Insel in den Süden. Foto: imago images/Shutterstock

Rom – Der englische Stürmer Tammy Abraham wechselt vom Fußball-Premier-League-Club Chelsea zur AS Roma in die italienische Serie A. Das gaben die Römer am Dienstag bekannt. Der Club von Trainer Jose Mourinho blätterte für den Chelsea-Angreifer, der nach der Verpflichtung von Romelu Lukaku wohl nur mehr selten an der Stamford Bridge zum Zug gekommen wäre, umgerechnet 47 Millionen Euro hin. Der 23-jährige Abraham unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. (APA/Reuters, 17.8.2021)