Niamey – Bei einem Angriff von Unbekannten auf ein Dorf in Niger sind einem örtlichen Beamten und internen Regierungsunterlagen zufolge 37 Zivilisten – darunter 14 Kinder – getötet worden. Die Kommune Banibangou nahe der Grenze zu Mali sei am Montag von bewaffneten Männern überfallen worden, hieß es in den Dokumenten, die zwei Mitarbeiter der Sicherheitskräfte zugänglich machten. Der örtliche Beamte nahm an einem Massenbegräbnis in dem Dorf teil. Eine Stellungnahme der Regierung lag am Dienstag nicht vor.

In der Region kommt es immer wieder zu Angriffen. Sie sind Teil eines größeren Konflikts, das die Grenzgebiete von Niger, Mali und Burkina Faso erfasst hat. Dort versuchen Islamisten die Macht zu übernehmen. (Reuters, 17.8.2021)