Die österreichweite Stufe des 1-2-3-Tickets soll zur Gänze vom Bund bezahlt werden. Foto: APA / Hans Punz

Linz – Das österreichweite 1-2-3-Ticket startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, der ÖBB und Regiojet sind bereits fix – offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (Vor). Details zum neuen Ticket werden am Mittwochvormittag von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Linz vorgestellt. Die österreichweite Stufe wird zur Gänze vom Bund bezahlt.

Im ersten vollen Jahr (2022) sind dafür 150 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt vorgesehen. Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden im März beschlossen. Parallel dazu sollen auch regionale Klimatickets kommen.

Wien, Niederösterreich und Burgenland nicht dabei

Die Ostregionen, also Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ist bei der derzeitigen Lösung nicht dabei – obwohl hier 60 Prozent aller Berufspendler verkehren. In der Vergangenheit haben Verkehrsvertreter der Ostregion die Bundesländer-Aufteilung kritisiert und etwa gefordert, dass Niederösterreich und das Burgenland tariflich zu einem Bundesland werden. Das Ziel von Gewesslers Kabinett sei, bis 26. Oktober auch diese Bundesländer zu überzeugen, berichtet der "Kurier". Das Ticket soll jedenfalls am Nationalfeiertag starten – unabhängig davon, ob die Ostregion sich beteiligt.

Wird das 1-2-3-Ticket in der geplanten Form umgesetzt, dann kann man mit einem Jahresticket zum Preis von 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren. Darunter fallen Züge der ÖBB, Regiojet, Westbahn und S-Bahn in Wien. Außerdem soll man dann um einen Euro pro Tag in einem Bundesland (365 Euro) oder um zwei Euro pro Tag in einem und im Nachbarbundesland (730 Euro) fahren können. (APA, 18.8.2021)