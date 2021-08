Nena wird in nächster Zeit auf keinen Konzerten auftreten. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Am Wochenende sind auf Social Media mehrere Fotos und Videos der deutschen Sängerin Nena aufgetaucht, die sie auf einer "Querdenker"-Party zeigen, die von den Organisatoren als "Party für Ungeimpfte" betitelt wurde. Nena entschuldigte sich kurz darauf auf Facebook mit den Worten: "Ihr Lieben, ich folge keiner Ideologie und lehne alles ab, was Hass, Angst und Spaltung bringt." Dennoch reagierten zahlreiche deutsche Veranstalter mit der Absage geplanter Nena-Konzerte.

Neue Welt

Die Party am Katzenbachsee im Bundesland Baden-Württemberg feierte den Gaststar. "Wir begrüßen die liebe Nena", hört man einen der Organisatoren in einem der veröffentlichten Videos sagen. Alle maskenlosen Leute sollten dankbar sein, so der Mann, "dass uns auch eine Nena auf dem richtigen Weg in die neue Welt mit unterstützt".

Die negativen Reaktionen im Netz erzwangen eine Reaktion von Nena, die sie auf all ihren Social-Media-Plattformen teilte. Darin betonte sie, dass sie Andersdenkende nicht ausschließen wolle und sich wünsche, dass alle wieder zueinanderfinden.

Bereits mehrfach hatte die Sängerin mit Aussagen über Corona für Schlagzeilen gesorgt. Erst vor ein paar Wochen rief sie Fans auf einem Konzert in Berlin dazu auf, die Abstandsregeln vor Ort zu missachten. Mit der Aufforderung "Holt euch eure Freiheit zurück" sorgte sie für kontroverse Reaktionen.

Konzertabsagen

Nachdem nach ihrem Berlin-Auftritt bereits Konzerte abgesagt wurden, distanzierten sich jetzt auch Veranstalter in Tüßling, Wetzlar und Bad Segeberg von der Sängerin. Es sei "nicht zu leugnen, dass Nena augenscheinlich sehr wohl bestimmte Ideologien unterstützt", wird ein Veranstalter in der "Passauer Neuen Presse" zitiert. Wie Nena auf die zahlreichen Absagen reagieren wird, bleibt noch abzuwarten. (red, 18.8.2021)