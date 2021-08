Baumhaus oder Zelt in der Nähe von Lissabon

Surfen, Skaten und Yoga – im Bukubaki Eco Resort geht's zwar sportlich zu, aber die Glamping-Atmosphäre soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Natur zu fördern, wie auf der Website des Resorts zu lesen ist.

Das Eco Resort, das sich etwa eine Stunde von Portugals Hauptstadt Lissabon entfernt befindet, wurde laut eigenen Angaben aus natürlichen Materialien gebaut und nutzt erneuerbare Energien. Dabei bilden kanadische Baumhäuser und kanadische Zelte das Hauptangebot an Unterkünften, die mit handgefertigten Möbeln ausgestattet sind. In den Zelten mit Wi-Fi haben bis zu vier Personen Platz.

Waldcamp in den belgischen Ardennen

Das Nutchel Forest Camp Les Ardennes liegt in der Nähe des Dorfes Martelange, direkt an der luxemburgischen Grenze. Das sieben Hektar große grüne Areal vereint insgesamt 26 "Cosy Cabins", die das ganze Jahr über einen naturverbundenen Aufenthalt ermöglichen und ein breites Angebot an Aktivitäten bieten. Jedes Tiny House fügt sich mit einer einfachen, aber hochwertigen Ästhetik in die Umgebung ein.

Hütten mit Panorama befinden sich in einem Waldcamp in den belgischen Ardennen. Foto: Nutchel Les Ardennes

Dank eines großen Fensters verschmilzt der aus Naturmaterialien gestaltete Innenraum mit dem Wald direkt vor dem Cabin-Eingang. Die Palette reicht von Unterkünften für zwei oder vier bis zu solchen für sechs Personen – darunter auch die "Canopy Cabins", die sich auf einer höheren Ebene befinden – mit Aussicht auf die umliegende Natur. Die Ausstattung wurde auf das Wesentliche reduziert. Jedoch verfügen alle Tiny Houses über eine kleine Küchenzeile mit Gasherd, ein Bad mit Spültoilette und heißer Dusche, einem Holzofen zum Heizen, einer Terrasse mit Grill, einer Couch sowie – natürlich – Betten. WLAN sucht man hier vergeblich.

Waldcamp im Elsass

Vom selben Anbieter, Nutchel, gibt es ab 22. Oktober 2021 auch ein entsprechendes Waldcamp im Elsass. Es befindet sich in einer hügeligen Landschaft zwischen dem Rhein und den Vogesen. Hier warten 37 Cosy Cabins in ästhetischem Design auf die Gäste. Dieses Waldcamp wird über zwei Saunen samt kaltem Outdoor-Pool verfügen. In der Umgebung gibt es neben viel Landschaft auch Badeseen und Skipisten. Bei der Konzeption des Waldcamps werde auf das Wesentliche fokussiert und ein möglichst schonender Einfluss auf das vorhandene Ökosystem angestrebt, heißt es.

Zwischen Olivenhainen in Montenegro

Ein kleiner Geheimtipp ist dieser Glamping-Spot in Montenegro. Der Holiday Park Olive Tree bietet minimalistischen, aber komfortablen Urlaub in Hütten an, die inmitten der alten Olivenhaine von Ulcinj liegen. Die Anlage befindet sich 150 Meter vom Meer entfernt in einer sehr ruhigen Umgebung. Es gibt einen großen Gartenbereich, der für verschiedene Aktivitäten wie Yoga, Grillen usw. geeignet ist. Der Holiday Park Olive Tree bietet seinen Gästen auch eine Tour durch den alten Olivenwald an, wo man den ältesten Olivenbaum in Ulcinj, der über 1.300 Jahre alt ist, besuchen kann.

Glamping in der Toskana

Wieso nicht einmal in einem ausrangierten US-Schulbus oder einen amerikanischen Retro-Wohnwagen nächtigen? All das und noch mehr bietet das Glamping Resort Orlando in Chianti. Denn dort hat man die Möglichkeit, inmitten der Wälder und Weinberge der Toskana in einem Original-Airstream aus den 70er-Jahren zu übernachten. Für zusätzliches Glamping-Feeling sorgt ein holzbefeuerter Hot Tub direkt vor der Caravan-Tür.

Der Natur näherkommen in Litauen

Urlaub mit Hirschen in Litauen Foto: Arčiau Gamtos Anyksčiai

Am Rande des Anykščiai-Regionalparks gelegen, bietet der "Closer to Nature Glamping Spot" den Besuchern die Möglichkeit, die Nacht in einer Hütte zu verbringen, in deren Nachbarschaft eine Hirschfamilie zu Hause ist. Diese kann man durch die großen Fenster der Hütte in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten, ohne sie zu stören. Als Abwechslung zum Hirsch-Watching bieten sich ein Saunagang oder eine Kanufahrt an.

Glamping im hohen Norden

Nur zehn Autominuten von der isländischen Hauptstadt entfernt befinden sich die Reykjavík Domes. Die Kuppeln mit großen Glasfronten ermöglichen es, nachts tanzende Nordlichter und den Sternenhimmel zu beobachten.

Ausgestattet sind die Kuppeln mit einem Kingsize-Bett und einem Kamin. Die De-luxe-Kuppel verfügt sogar über ein eigenes Badezimmer und einen Whirlpool. Im Winter sorgt ein Heizlüfter zusätzlich für Wärme, denn die Glamping-Unterkünfte sind ganzjährig geöffnet.

Glamping-Dorf nahe Bled

Nicht weit von der österreichischen Grenze entfernt, am Rande des Triglav-Nationalparks, steht das Garden Village Bled: Das Glamping-Dorf im slowenischen Luftkurort Bled bietet Glampingzelte zwischen Obstbäumen, Baumzelte oder slowenische Baumhäuser als Übernachtungsmöglichkeiten an.

Bis zu vier Personen haben in den Unterkünften Platz. Die Baumhäuser beispielsweise verfügen über ein eigenes Badezimmer, einen Privatbalkon, einen Kühlschrank, eine Essecke und eine eigene Hängematte. Für die Freizeitgestaltung gibt es im Village Saunen, Kräutermassagen, Yoga, einen Zugang zum Strand am Bach und einen Fahrrad- und Scooterverleih. (red, 25.8.2021)

