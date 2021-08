Das originale Posting, das bereits gelöscht wurde. Foto: Instagram/Lily Cole

Das britische Model Lily Cole hat mit einem Instagram-Posting, in dem sie sich selbst in einer Burka zeigt, für eine Welle der Kritik gesorgt. Mit dem Foto, auf dem sie ihr Gesicht einmal verschleiert und einmal enthüllt zeigt, wollte sie ihr eigenes Buch bewerben. Am Dienstag entschuldigte sich Cole in einer Erklärung.

"Hashtag-Feminismus"



Unter dem bereits gelöschten Posting schrieb die 33-Jährige: "Lasst uns die Vielfalt auf allen Ebenen begrüßen – biologische Vielfalt, kulturelle Vielfalt, Vielfalt des Denkens, Vielfalt der Stimmen, Vielfalt der Ideen." Daraufhin kritisierten Nutzer, dass das Foto, das sie in einer Burka zeigt, besonders angesichts der aktuellen Ereignisse in Afghanistan nicht angebracht sei.

Die "Times"-Kolumnistin Janice Turner schrieb auf Twitter über den Beitrag des Models: "Lily Cole und die Leere des modernen Hashtag-Feminismus. Sie stellt Instagram-Postings über die allgemeinen Menschenrechte. Ich wette, afghanische Frauen feiern die 'Vielfalt' des Tragens dieses Leichentuchs."

"Altes Foto"



In derselben Woche eroberten die islamistischen Taliban Afghanistan, was die Sorge um die Wahrung der Frauenrechte im Land erhöht. Besonders der Umstand, dass Cole sich mit ihrem Posting für Vielfalt ausspreche, während die Taliban Frauen dazu zwingen, sich mit einer Burka zu vermummen, sei unsensibel, schreiben Nutzer.

In einem Posting entschuldigte sich das Cole auf Instagram. Sie habe ein "altes Foto" geteilt, das sie in einer von einer Freundin ausgeborgten Burka zeige, schrieb sie. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe sie die Nachrichten verfolgt und verstehe dennoch, dass das Foto Nutzer verärgere. (red, 18.8.2021)