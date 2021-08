Die ursprünglich unter dem Namen "1-2-3-Ticket" geplante Netzkarte startet am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, als "Klimaticket now". Was halten Sie von diesem Angebot? Stimmen Sie ab!

Nun ist es endlich so weit – die lange angekündigte, bundesländerübergreifende Öffi-Karte wird ab Oktober erhältlich sein. Während die Verträge mit sechs Bundesländern und allen Bahnverbindungen, also den Zügen der ÖBB (inklusive S-Bahn in Wien), der Westbahn und Regiojet fix sind, laufen die Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Ostregion (Vor) noch – Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigt sich allerdings optimistisch.

Ermäßigter Start

Zu Verkaufsbeginn am 1. Oktober gibt es eine Rabattaktion: Bis zum Nationalfeiertag kostet das Ticket 949 statt 1.095 Euro regulär für ein Jahr. Ermäßigt, also für Senioren, Menschen unter 26 und Reisende mit Behinderung, ist es in diesem Zeitraum für 699 Euro erhältlich. Mit dem "Klimaticket now" soll eine kostengünstige und vor allem umweltschonende Alternative zum Autoverkehr geboten werden. "Man bekommt wirklich verdammt viel für sein Geld", äußerte sich Ministerin Gewessler am Mittwoch bei der Präsentation in Linz sichtlich erfreut über die baldige Umsetzung. Dass es allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, unterschiedliche Zonen und somit gestaffelte Tarife gibt, sorgt bei einigen für Unmut:

Was halten Sie von der Einführung des "Klimaticket now"?

In welchem Bundesland leben Sie? Zahlt sich die Netzkarte für Sie aus? Wie viel Geld werden Sie sich voraussichtlich mit dem Ticket sparen? Oder was spricht gegen den Kauf des Öffi-Tickets? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 19.8.2021)