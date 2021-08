In der Serie finden sich bekannte, aber auch viele neue Charaktere. Foto: Disney

Bereits 2020 angekündigt, erscheint am 22. September die neue "Star Wars"-Serie "Visions". Alleinstellungsmerkmal der Kurzfilmreihe sind der Anime-Stil und die Freiheit der Autoren, sich nicht an den Kanon des bestehenden Universums halten zu müssen.

Anthology

Neun Folgen warten auf den interessierten Zuseher, die alle ihre eigenen Geschichten erzählen. Die Anthologie-Kurzfilme wurden von sieben bedeutenden Anime-Studios in Szene gesetzt, von deren Qualität man sich im neuen Trailer selbst überzeugen kann.

Star Wars

Für die englische Synchronisation haben sich George Lucas und Disney zahlreiche bekannte Schauspieler ins Studio geholt. Neben David Harbour ("Stranger Things"), Neil Patrick Harris ("How I Met Your Mother") und Lucy Liu ("Elementary") werden auch George Takei ("Star Trek") sowie Joseph Gordon-Levitt ("Inception") als Stimmen in der Serie vertreten sein.

Ganz neu ist die Idee nicht, animierte Kurzfilme passend zu einem bekannten Franchise produzieren zu lassen. Egal ob "Aliens", "Batman" oder "Matrix", sie alle haben in der Vergangenheit ähnliche Anthology-Filme spendiert bekommen. Man darf gespannt sein, ob "Visions" eine ähnlich hohe Qualität liefern wird. (aam, 18.8.2021)