Ein Erdbeben der Stärke 6,8 wurde nahe der Küstenstadt Port Olry gemessen. Gefährliche Wellen sind in einem Umkreis von 300 Kilometern möglich

Laut United States Geological Survey hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,8. Foto: Reuters / Mike Blake

Ein Erdbeben der Stärke 6,8 ist in der Nähe der Küste von Port Olry in Vanuatu gemessen worden und hat Tsunami-Warnungen ausgelöst. Das berichtete die wissenschaftliche Behörde United States Geological Survey (USGS) am Mittwoch. Bisher gibt es keine Schadensmeldungen.

Das Epizentrum des Bebens lag etwa 19 Kilometer nordwestlich der Küstenstadt Port Olry und rund 90 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Laut dem Pacific Tsunami Warning Center sind gefährliche Wellen in einem Umkreis von 300 Kilometern rund um das Epizentrum möglich. (Reuters, 18.8.2021)