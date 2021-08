Für Dominic Thiem ist die Saison bereits Mitte August beendet. Foto: imago images/Xinhua

New York/Wien – Dominic Thiem muss nach seiner Verletzung am rechten Handgelenk nicht nur seine Titelverteidigung bei den US Open absagen, sondern sogar die gesamte restliche Saison abschreiben. Er kann damit bei den am 30. August beginnenden US Open seinen Titel nicht verteidigen. Dies gab der 27-jährige Niederösterreicher und Weltranglisten-Sechste am Mittwoch via sein Management und auf Twitter bekannt.

Thiem hatte sich am 22. Juni beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier auf Mallorca einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen und hat seither kein Match bestritten.

"Es tut mir unendlich leid, den Titel in New York nicht verteidigen zu können, aber ich habe mich noch nicht von der Handgelenksverletzung, dich ich im Juni in Mallorca erlitten habe, erholt", steht in der Mitteilung.

Er habe sich in den vergangenen Wochen an die Vorgaben der Ärzte gehalten, die Schiene getragen und langsam begonnen, das Training auf dem Platz wieder aufzunehmen. "Die Rehabilitation verlief sehr gut, doch letzte Woche spürte ich bei einem Vorhandschlag einen ähnlichen Schmerz wie in Mallorca", so Thiem.

Konservative Therapie

Nach Konsultierung eines Arztes und ein paar Tests sei schnell klar gewesen, dass "mein Handgelenk noch mehr Zeit braucht." Er habe sich für eine konservative Therapie entschieden, werde die Schiene nochmal für einige Wochen tragen und dann wieder mit dem Training beginnen.

"Es war eine sehr schwierige Entscheidung, aber langfristig bestimmt die richtige, weil ich hoffe, noch eine lange Karriere vor mir zu haben." Abschließend gab er zu Protokoll, es nicht erwarten zu können, wieder auf dem Platz zu stehen. (APA, red, 18.8.2021)