19.40 REPORTAGE

Re: Käse statt Kriminalität – Ein Biohof in Marseille Inmitten der Armutsviertel von Marseille betreibt Biolandwirtin Marie Maurage einen Bauernhof, um gesunde Lebensmittel zu produzieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Lebensrealitäten der "Quartiers Nord" erweisen sich als härter als gedacht.

Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten (F 2017, Luc Besson) Wenn Aliens und Menschen gemeinsame Sache machen. Luc Besson hat das Lieblingscomic seiner Kindheit, Valérian et Laureline, mit Dane DeHaan und Cara Delevigne als Agenten der menschlichen Föderation als üppiges Spektakel verfilmt. Ziemlich grell, ziemlich unterhaltsam.

Bis 23.00, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Wildes Japan Die zweiteilige Doku zeigt Japan als Land der Gegensätze mit Schnee affen und Vulkanen, Tropenstrand und Bärenland. Bis 21.45, Arte

21.45 SERIE

Der Schläfer (1–3/6) (The Sleepers, CZE 2019, Ivan Zacharias) Die Geigerin Marie und ihr Mann Viktor sind unter dramatischen Bedingungen aus der kommunistischen Tschechoslowakei nach London geflohen. 1989 kehren sie mitten in der Samtenen Revolution nach Prag zurück und geraten zwischen die Fronten von Staatssicherheit und Dissidenten. Regie führte Ivan Zacharias, der zusammen mit Alice Nellis die HBO-Europe-Serie Wasteland: Verlorenes Land inszenierte. Bis 0.50, Arte

Foto: arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Retro im Trend – Die neue Sehnsucht nach dem Gestern Die Digitalisierung wird von gegenläufigen Trends begleitet: Plattenspieler boomen ebenso wie Polaroidkameras, Elektrofahrräder werden im Look der 1940er-Jahre gestaltet, und beim Spielzeug feiern Matador und Co ein Revival. Eco widmet sich den Auswirkungen des Retro-Trends auf die Wirtschaft. Bis 23.05, ORF 2

22.45 ROADMOVIE I

303 (D 2018, Hans Weingartner) Mit dem titelgebenden Wohnmobil bricht die schwangere Studentin Jule (Mala Emde) von Berlin Richtung Portugal auf, um den Kindsvater zu treffen. Bald mit an Bord ist der gleichaltrige Student Jan (Anton Spieker), der in Nordspanien seinen biologischen Vater kennenlernen will. Liebesfilm von Hans Weingartner (Die fetten Jahre sind vorbei), der sich in langen Gesprächen "on the road" zwischen Anziehung und Abstoßung entfaltet. Bis 0.50, BR

Foto: br

23.30 ROADMOVIE II

Helle Nächte (D/N 2017, Thomas Arslan) Auf einer Reise durch Norwegen hofft Michael (Georg Friedrich) die durch lange Abwesenheit erkaltete Beziehung zu seinem 14-jährigen Sohn Luis (Tristan Göbel) wieder ins Lot zu bringen. Friedrich wurde für die Darstellung des Vaters in Thomas Arslans feinem Roadmovie bei der Berlinale als bester Darsteller ausgezeichnet. Bis 0.50, WDR