"Fortnite: Hochstapler" ist ein neuer Modus im bekannten Action-Spiel "Fortnite", der seit Dienstag verfügbar ist. Die Spielmechanik erinnert dabei frappierend an das im letzten Jahr so erfolgreiche "Among Us". Eine Absprache zwischen den zwei Entwicklern gab es nicht, was die Macher von "Among Us" sehr unglücklich macht.

Kaum Unterschiede

"Es wäre sehr cool gewesen, wenn man diesen neuen Modus gemeinsam hätte entwickeln können," zeigt sich Victoria Tran von Innersloth verbittert. Der Indie-Entwickler lieferte mit seinem Social-Game "Among Us" im vergangenen Jahr einen Überraschungshit ab. Ein Erfolg, der auch Epic Games nicht entging, das hinter der erfolgreichen Action-Marke "Fortnite" steht.

Tran stößt sich dabei nicht primär an der Spielmechanik, die so nicht "geschützt werden kann". Aber zumindest hätte Epic sich eine neue Karte und neue Begriffe einfallen lassen können, so die Entwicklerin.

Auf Twitter stellte ein Kollege von Tran, Gary Porter, die Spielfläche der beiden Games online, um die wenigen Unterschiede aufzuzeigen. "Zumindest haben sie zwei Räume vertauscht und den Sicherheitsraum mit der Cafeteria mit einem Gang verbunden," scherzt Porter. Auch andere Mitglieder des Indie-Studios melden sich enttäuscht auf Twitter zu Wort. Man hätte sich mehr von Epic erwartet, als einfach nur zu kopieren, so der Tenor.

Kein Patent

Die Grundidee von "Among Us" stammt vom Brettspiel "Die Wölfe", aber die Spielmechaniken und das Setting waren Überlegungen der Entwickler von Innersloth. Auf die Idee, sich Teile dieser Mechaniken patentieren zu lassen, stand laut Co-Founder Marcus Bromander nie im Raum. Offenbar hatte man nicht mit der Dreistigkeit der Konkurrenz gerechnet.

Dass gerade Epic Games diesen unschönen Schritt geht, ist schade, steckt man doch seit Monaten in einem Rechtsstreit mit Apple, wo es laut Epic um die "Freiheiten von Konsumenten und Entwicklern" geht. Kleine Entwickler auf solch eine Weise zu bestehlen wirft in diesem Zusammenhang kein gutes Licht auf die Macher von "Fortnite". (red, 18.8.2021)