Auch den Sprung über einen Abgrund schafft Atlas ohne Probleme. Foto: Boston Dynamics

Es ist kein langes Video, das Boston Dynamics zu einem seiner neuesten Robotermodelle veröffentlicht. Die Fähigkeit, zweibeinig und fehlerlos einen Parcours zu meistern, beeindruckt dann aber trotzdem.

Team Atlas

Für diesen sportlichen Roboter ist das Team Atlas verantwortlich, weshalb der Roboter auch Atlas genannt wird. 28 hydraulische Gelenke besitzt der Athlet, dessen Einzelteile zum Großteil im 3D-Drucker entstanden sind. 89 Kilogramm bringt Atlas auf die Waage, bei einer Höhe von 1,5 Metern. Die Umgebung nimmt der Roboter dank Kameras und Tiefensensoren wahr. Die größte Herausforderung für die Entwickler war, dass sich die Füße in jeder Situation flexibel an den Untergrund anpassen und die Hydraulik plötzliche Unebenheiten sicher ausgleicht. Auch die Wiederholbarkeit und Verlässlichkeit, dass Atlas den Parcours bei jedem Mal meistern wird, sei nur mit viel Arbeit im Hintergrund möglich, erklärt einer der Entwickler in einem weiteren Video.

Boston Dynamics

Die Bewegungen von Atlas im Video sehen denen von Menschen erschreckend ähnlich. Speziell das Überspringen einer Hürde, bei dem sich Atlas mit einer Hand an dem Hindernis festhält, und der abschließende Salto könnten auch von einem Teilnehmer der Olympischen Spiele stammen. Auch ein schräger Untergrund oder ein schmaler Steg sind kein Hindernis für Atlas.

Vierbeiner

Anfang des Jahres war bei Boston Dynamics noch der Roboterhund Spot in aller Munde. Sogar die New Yorker Polizei fand Verwendung für den hochtechnisierten Vierbeiner. Spot hatte zudem bereits einen Auftritt mit Atlas, nämlich in einem Tanzvideo, wo die beiden miteinander zum Lied "Do You Love Me" rhythmische Bewegungen vollführen. (aam, 19.8.2021)