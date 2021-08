Erkältet, aber bereit für den Sprung von der Engelsburg, Anna Netrebko. Imago

Wenige Tage vor der Premiere der Puccini-Oper "Tosca" am 21. August bei den Salzburger Festspielen mit Anna Netrebko in der Titelrolle ist die Sopranistin kurzfristig erkrankt. Netrebko sei leicht erkältet und müsse sich schonen, hieß es am Mittwoch seitens der Festspiele. Sie befinde sich aber schon auf dem Weg der Besserung und freue sich, die Premiere am Samstag zu singen. Für die heutige Foto- und TV-Probe hat Chiara Isotton die Partie der Tosca übernommen. alles wird gut. Hoffentlich. (APA,18.8.2021)