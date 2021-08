Es sind Bilder, die vermutlich niemand so schnell vergessen wird. Nachdem die Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingerückt sind, versuchten tausende Menschen über den Flughafen die Flucht ins Ausland. Verzweifelte Afghanen fielen sogar von einem gestarteten US-Flugzeug in den Tod. Das Video davon ging um die Welt.

Welche Konsequenzen haben der Zusammenbruch der Ordnung in Afghanistan und die Rückkehr der Taliban für die Region, für Europa und damit für Österreich? Welche Antworten muss die internationale Gemeinschaft jetzt finden? Sollten europäische Ländern auch abseits von Ortskräften, die mit der Nato zusammengearbeitet haben, Flüchtlinge aufnehmen – trifft hier auch Österreich eine Verpflichtung?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei beim Videotalk: Ex-Bundespräsident Heinz Fischer und der Migrationsforscher Gerald Knaus vom Thinktank European Stability Initiative. Dazu kommen noch die Nahost-Expertin des STANDARD, Gudrun Harrer, und der ÖVP-Politiker Lukas Mandl aus dem EU-Parlament sowie die aus Afghanistan stammende Wiener Ärztin Sima Mirzai.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Sagen Sie uns, was Sie jetzt von der österreichischen Außenpolitik erwarten. Haben Sie Fragen an unsere ExpertInnen? Posten Sie einfach hier im Forum, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 18.8.2020)